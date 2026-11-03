Σάλος με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ: Έρευνα για παιδική πορνογραφία σε αποθήκη που νοίκιαζε – «Ένα σωρό ψέματα», απαντά

Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία των Φιλιππίνων ανέφερε την ανακάλυψη παιδικής πορνογραφίας σε μια πρώην κατοικία του Τόμας Μαρκλ στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο 82χρονος Μαρκλ έζησε στο Μεξικό προτού μετακομίσει στο Σεμπού των Φιλιππίνων το 2025.

Η εισαγγελία στη Μπάχα Καλιφόρνια (μια από τις 31 πολιτείες του Μεξικού) η οποία συνορεύει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι έλαβε μια ανώνυμη πληροφορία σχετικά με την ύπαρξη «παιδικής πορνογραφίας» σε μια αποθήκη που νοίκιαζε ο συνταξιούχος διευθυντής φωτογραφίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι ο Μαρκλ σταμάτησε να πληρώνει το ενοίκιό του το 2024, αλλά η αποθήκη του παρέμεινε σφραγισμένη.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ανακάλυψαν στο χώρο «περιοδικά ασιατικής προέλευσης» που χρονολογούνται περίπου 20 χρόνια, χωρίς να διευκρινίζουν το περιεχόμενό τους.

Κατασχέθηκε επίσης εξοπλισμός υπολογιστών και μεταφέρθηκε στην ομοσπονδιακή εισαγγελία.

Όταν ρωτήθηκε από τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail την Παρασκευή, ο Τόμας Μαρκλ απέρριψε τις κατηγορίες για κατοχή παιδικής πορνογραφίας, αποκαλώντας τες «ένα σωρό ψέματα».

Η δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε την Παρασκευή "πολύ αναστατωμένη" από τις κατηγορίες για κατοχή παιδικής πορνογραφίας εναντίον του πατέρα της.

Διευκρίνισε ότι το 2018 έλαβε γνώση για μια επιστολή που εστάλη στη βρετανική αστυνομία και περιείχε «ανησυχητικούς ισχυρισμούς» σχετικά με τον πατέρα της προσθέτοντας ότι η αποστασιοποίησή της από αυτόν υποκινήθηκε από την ανάγκη να «προστατεύσει» τα δύο παιδιά της.

Έπειτα από έξι χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Μέγκαν, ο πρίγκιπας Χάρι - ο νεότερος γιος του βασιλιά Καρόλου Γ΄ - και τα δύο παιδιά τους επέστρεψαν για να ζήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Αυγούστου.

Το ζευγάρι είχε εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο το 2020 με τις σχέσεις του με τη βασιλική οικογένεια να είναι τεταμένες και έπαψαν να είναι ενεργά μέλη της.

Πηγή: ΑΠΕ