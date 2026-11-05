Στολίζετε για Χριστούγεννα; Τα 7 λάθη που μπορεί να σας κοστίσουν ακριβά μέσα στο σπίτι

Οι ειδικοί, ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο χριστουγεννιάτικος στολισμός χρειάζεται προσοχή, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά φωτάκια, πολύπριζα και εύφλεκτα διακοσμητικά.

Σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό Electrical Safety First και την αμερικανική Εθνική Ένωση Πυροπροστασίας (NFPA), μερικές απλές κινήσεις μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τους κινδύνους.

1. Μη βάζετε στην πρίζα τα περσινά φωτάκια χωρίς έλεγχο

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι να βγάζουμε τα φωτάκια από το κουτί και να τα συνδέουμε αμέσως στην πρίζα.

Προηγουμένως πρέπει να ελέγχουμε προσεκτικά τα καλώδια, τα φις και τις συνδέσεις. Εάν υπάρχουν φθαρμένα σημεία, εκτεθειμένα καλώδια ή σπασμένα εξαρτήματα, τα φωτάκια δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Η υγρασία στην αποθήκη και η κακή φύλαξη μπορούν επίσης να επηρεάσουν την κατάστασή τους. Οι ειδικοί συστήνουν την αντικατάσταση των ελαττωματικών σειρών και όχι την πρόχειρη επισκευή τους με μονωτική ταινία.

2. Το πολύπριζο δεν είναι για όλα τα φωτάκια

Ένα ακόμη λάθος αφορά τη χρήση πολλών φωτεινών διακοσμητικών στην ίδια πρίζα.

Η σύνδεση πολλών συσκευών σε ένα πολύπριζο, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα, μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση και υπερθέρμανση.

Αποφεύγουμε τη σύνδεση του ενός πολύπριζου με άλλο και ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον αριθμό των σειρών από φωτάκια που επιτρέπεται να συνδεθούν μεταξύ τους.

3. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο δίπλα στη θέρμανση

Η θέση του δέντρου μέσα στο σπίτι δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής.

Η NFPA συστήνει να τοποθετούμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε απόσταση τουλάχιστον 90 εκατοστών από πηγές θερμότητας, όπως τζάκια, θερμαντικά σώματα και αναμμένα κεριά.

Εάν επιλέξουμε φυσικό δέντρο, πρέπει να φροντίζουμε να διαθέτει επαρκές νερό στη βάση του και να ελέγχουμε καθημερινά τη στάθμη. Όσο περισσότερο ξεραίνεται, τόσο πιο εύφλεκτο γίνεται.

Το δέντρο δεν πρέπει επίσης να εμποδίζει πόρτες και εξόδους.

4. Τα φωτάκια που μένουν αναμμένα όλη νύχτα

Είναι όμορφο να βλέπουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο φωτισμένο, ακόμη και όταν το υπόλοιπο σπίτι είναι σκοτεινό. Ωστόσο, οι ειδικοί συμβουλεύουν να σβήνουμε τα φωτάκια πριν κοιμηθούμε ή φύγουμε από το σπίτι.

Μια πρακτική επιλογή είναι η χρήση χρονοδιακόπτη, ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να διακόπτει αυτόματα την παροχή ρεύματος σε συγκεκριμένη ώρα.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να χρειάζεται να θυμόμαστε κάθε βράδυ να κλείνουμε τα διακοσμητικά.

5. Τα παλιά φωτάκια που ανεβάζουν τον λογαριασμό

Τα παλαιότερα χριστουγεννιάτικα φωτάκια με λαμπτήρες πυρακτώσεως καταναλώνουν σημαντικά περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα σύγχρονα LED.

Σύμφωνα με τον Electrical Safety First, τα φωτάκια LED μπορούν να καταναλώνουν έως και 80% με 90% λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά φωτάκια πυρακτώσεως.

Επομένως, η αντικατάσταση των παλιών φωτιστικών μπορεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας, ιδιαίτερα σε σπίτια όπου ο στολισμός παραμένει αναμμένος πολλές ώρες καθημερινά.

6. Τα φωτάκια εσωτερικού χώρου που βγαίνουν στο μπαλκόνι

Στην Κύπρο, όπου ο στολισμός συχνά επεκτείνεται σε βεράντες, μπαλκόνια και αυλές, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των φωτιστικών.

Δεν είναι όλα τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους.

Πριν από την τοποθέτησή τους πρέπει να ελέγχουμε ότι διαθέτουν κατάλληλη προστασία από υγρασία και βροχή, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σήμανση του κατασκευαστή.

Εξίσου σημαντική είναι η προστασία των ηλεκτρικών συνδέσεων και η χρήση κατάλληλης ηλεκτρικής εγκατάστασης με διάταξη προστασίας διαρροής ρεύματος.

7. Τα κεριά που τοποθετούμε δίπλα στα στολίδια

Τα αρωματικά κεριά είναι από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, ωστόσο χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε κλαδιά δέντρων, κουρτίνες, χαρτιά περιτυλίγματος και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Ειδικά σε σπίτια με μικρά παιδιά ή κατοικίδια, τα διακοσμητικά κεριά LED που λειτουργούν με μπαταρίες αποτελούν μια πρακτική εναλλακτική, αρκεί οι μπαταρίες τους να βρίσκονται σε ασφαλισμένη θήκη.

Το μικρό μυστικό για όμορφο και οικονομικό στολισμό

Ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο σπίτι δεν χρειάζεται απαραίτητα εκατοντάδες λαμπάκια και δεκάδες φωτεινά διακοσμητικά.

Ένα δέντρο με φωτισμό LED, λίγες προσεκτικά τοποθετημένες γιρλάντες και ένας ζεστός φωτισμός μπορούν να δημιουργήσουν εξίσου όμορφη ατμόσφαιρα.

Το σημαντικότερο είναι να πραγματοποιείται έλεγχος πριν από κάθε χριστουγεννιάτικη περίοδο, να αποφεύγονται οι πρόχειρες ηλεκτρικές συνδέσεις και να επιλέγονται αξιόπιστα προϊόντα.

Άλλωστε, ο καλύτερος χριστουγεννιάτικος στολισμός είναι εκείνος που κάνει το σπίτι πιο όμορφο, χωρίς να δημιουργεί κινδύνους ή περιττά έξοδα.