Νέα μουσική συνύπαρξη του Έλτον Τζον και της CMAT για τα Χριστούγεννα - Κυκλοφορεί ξανά το «Step Into Christmas»

Το ντουέτο θα είναι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραγούδι της σειράς «Amazon Music Original». Το πρωτότυπο τραγούδι έφτασε έως την έβδομη θέση στα βρετανικά τσαρτ το 2025. Η νέα κυκλοφορία διαδέχεται το περσινό «XMAS» της Κάιλι Μινόγκ, το οποίο κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών τσαρτ τα Χριστούγεννα του 2025.

Ο Έλτον Τζον δήλωσε ότι αγαπά την CMAT από τότε που την άκουσε και είδε τα βίντεό της, πριν από χρόνια. Τη χαρακτήρισε προσωπικότητα με απίστευτη παρουσία και πολύ χιούμορ, προσθέτοντας ότι στο επίκεντρο της δουλειάς της βρίσκονται το ροκ εν ρολ, η κάντρι και η Americana. «Είμαστε συγγενικές ψυχές», είπε, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία.

Η CMAT, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Κιάρα Μέρι-Άλις Τόμσον, είπε ότι, όσο κι αν μεγαλώσει ή γίνει διάσημη, κάθε φορά που ακούει τον Έλτον Τζον θα αισθάνεται επτά χρονών, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της μητέρας της. Πρόσθεσε ότι η συνεργασία μαζί του ήταν η μεγαλύτερη χαρά της ζωής της.

«Τα Χριστούγεννα είναι ό,τι πιο αγαπημένο έχω στον κόσμο — ίσως έρχονται αμέσως μετά τον Έλτον Τζον. Θα ήθελα να προσκαλέσω όλο τον κόσμο να μπει μαζί μας στο πνεύμα των Χριστουγέννων και να κάνει τα χριστουγεννιάτικα όνειρά του πραγματικότητα», ανέφερε.

Η CMAT προανήγγειλε το σινγκλ με σειρά αναρτήσεων στο Instagram, στις οποίες εμφανίζεται μεταμφιεσμένη σε Έλτον Τζον.

Πηγή: ΚΥΠΕ