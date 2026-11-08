«ΜΥΘΟγραφία»: Η μυθολογική κληρονομιά της Πάφου μέσα από τη σύγχρονη φωτογραφική ματιά

Όλα τα προϊόντα του έργου θα παρουσιαστούν στην τελετή εγκαινίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, στην αίθουσα Παλιά Ηλεκτρική στην Πάφο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο αποτελεί το επιστέγασμα μιας συλλογικής προσπάθειας που ξεκίνησε με ανοιχτή προκήρυξη φωτογραφικού διαγωνισμού. Δεκάδες δημιουργοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, καταθέτοντας τις δικές τους προσωπικές καλλιτεχνικές προτάσεις γύρω από τον μύθο του Κινύρα και της Μύρρας, μια αφήγηση άρρηκτα συνδεδεμένη με την Πάφο και τον μυθολογικό κόσμο της Αφροδίτης. Η τελική επιλογή των έργων που κοσμούν την έκθεση και τον κατάλογο έγινε κατόπιν αξιολόγησης από τον επιμελητή του έργου, φωτογράφο Παύλο Βρυωνίδη.

Από τον αρχαίο μύθο στη σύγχρονη εικόνα Η «ΜΥΘΟγραφία» λειτουργεί ως ένας εικαστικός χάρτης συναισθημάτων, όπου η φωτογραφική πράξη γίνεται μέσο ανακάλυψης και επανασύνδεσης με τις ρίζες της τοπικής μυθολογίας.

Μια μυθολογία που, όπως επισημαίνεται μέσα από το έργο, υπάρχει διάχυτη στον αέρα, στα βράχια και στο μεταβαλλόμενο φως της Πάφου, μεταφέροντας στο σήμερα στοιχεία ενός κόσμου που εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Οι επιλεγμένοι φωτογράφοι προσέγγισαν το θέμα με απόλυτη ελευθερία, φαντασία και αφαιρετική διάθεση. Εστιάζοντας στην ατμόσφαιρα, στις φόρμες και στα συναισθήματα, κατάφεραν να δώσουν νέα πνοή στους αρχαίους μύθους, μετατρέποντάς τους σε σύγχρονες οπτικές αφηγήσεις.

Μέσα από αυτή τη δημιουργική τόλμη, η αφαίρεση γίνεται το ιδανικό μέσο για να αποκτήσει η μυθολογία μια νέα, σύγχρονη υπόσταση, προσκαλώντας τον θεατή και αναγνώστη να ανακαλύψει τις δικές του προσωπικές ερμηνείες. Ο κατάλογος ως αυτόνομο εικαστικό τεκμήριο Ιδιαίτερη θέση στο έργο, προστίθεται στην ανακοίνωση, κατέχει και η έκδοση του καλλιτεχνικού καταλόγου.

Δεν αποτελεί μια απλή καταγραφή της έκθεσης, αλλά ένα αυτόνομο εικαστικό τεκμήριο, το οποίο σφραγίζει τη διαχρονική δέσμευση της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου - Τμήμα Πάφου για την ανάδειξη του πολιτισμού. Παράλληλα, η σύμπραξη με το Πετρίδειον Ίδρυμα αντανακλά το διαχρονικό όραμα του Ιδρύματος, το οποίο, από την ίδρυσή του το 1994 από το αείμνηστο ζεύγος Χριστόδουλου και Μαρίας Πετρίδη, προσφέρει αδιάλειπτα στην κοινωνία μέσα από τους πυλώνες της Παιδείας, του Αθλητισμού και του Πολιτισμού.

Η «ΜΥΘΟγραφία» επιχειρεί, μέσα από τη φωτογραφική γλώσσα, να δημιουργήσει έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, αναδεικνύοντας τη μυθολογική κληρονομιά της Πάφου μέσα από μια σύγχρονη και προσωπική καλλιτεχνική ματιά.

Η έκθεση με την έναρξη της στις 27 Νοεμβρίου θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2026 με ώρες λειτουργίας Σαββατοκύριακα 11:00 – 19:00 και καθημερινές 16:00 – 19:00 Ο επίσημος καλλιτεχνικός κατάλογος θα είναι διαθέσιμος στον χώρο της έκθεσης και η είσοδος είναι ελεύθερη.