Του πήρε 8 ώρες αλλά τα κατάφερε: Πιλότος πήρε το αεροπλάνο του και ζωγράφισε το logo του GTA 6 στους ουρανούς

Ο Benjamin McDaniel, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «The Pilot Picasso», πραγματοποίησε την πτήση στις 5 Νοεμβρίου, χαράσσοντας στον χάρτη πτήσεων το λογότυπο του GTA 6 και μια σειρά από χαρακτηριστικά σχέδια που παραπέμπουν στο παιχνίδι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Hindustan Times που επικαλείται το IGN.

Οκτώ ώρες στον αέρα για ένα σχέδιο

Ο Αμερικανός πιλότος χρησιμοποίησε ένα αεροσκάφος τύπου Cessna Skylane RG, απογειώθηκε από αεροδιάδρομο της Bentonville στις 11:29 το πρωί και προσγειώθηκε στο ίδιο σημείο στις 19:37, συμπληρώνοντας συνολικά οκτώ ώρες και οκτώ λεπτά πτήσης.

Η προσεκτικά σχεδιασμένη διαδρομή σχημάτισε το λογότυπο του GTA 6, καθώς και εικόνες που παρέπεμπαν στον κόσμο του παιχνιδιού, όπως ελικόπτερο, αλιγάτορα, φοίνικες, σπορ αυτοκίνητο και γυναίκα με μπικίνι, στοιχεία εμπνευσμένα από το σκηνικό της νέας έκδοσης που βασίζεται στη φανταστική πολιτεία Leonida, η οποία αντλεί έμπνευση από τη Φλόριντα.

Το σχέδιο φαινόταν μόνο στους ψηφιακούς χάρτες

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή εναέρια γραφή με καπνό, το έργο δεν ήταν ορατό στον ουρανό. Οι κινήσεις του αεροσκάφους καταγράφηκαν ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη δημιουργία του σχεδίου.

Η ίδια η πλατφόρμα δημοσίευσε στιγμιότυπα της προόδου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο φίλων της αεροπορίας όσο και των videogames.

Okay, we think we figured it out. https://t.co/YeWWRgGHGv — Flightradar24 (@flightradar24) November 6, 2026

Αντίδραση από Rockstar Games και YouTube

Ο McDaniel δημοσίευσε βίντεο timelapse της πτήσης του στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι αφιέρωσε οκτώ ώρες για να σχεδιάσει το GTA 6, αλλά στην πραγματικότητα περίμενε έντεκα χρόνια για αυτή τη στιγμή, αναφερόμενος στο μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση της σειράς.

Η ανάρτηση τράβηξε την προσοχή ακόμη και της Rockstar Games, δημιουργού του παιχνιδιού, η οποία αντέδρασε με emojis, ενώ το επίσημο προφίλ του YouTube σχολίασε με αναφορά στη φανταστική πολιτεία Leonida.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Ο Benjamin McDaniel έχει γίνει γνωστός για τα εναέρια σχέδιά του, καθώς στο παρελθόν έχει δημιουργήσει μέσω των πτήσεών του αναπαραστάσεις της Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, της «Κραυγής» του Έντβαρντ Μουνκ, αλλά και θεματικά σχέδια εμπνευσμένα από τα Spider-Man, The Lord of the Rings και Skyrim.

Η τελευταία δημιουργία του δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI στις 19 Νοεμβρίου για τις κονσόλες PlayStation 5 και Xbox Series X/S, σύμφωνα με τη Rockstar Games.