Πάφος: Τίμησαν τη μνήμη του Ιχσάν Αλή, μήνυμα για επανένωση και ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων

Ο Επαρχιακός Γραμματέας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στην Πάφο, Νικόλας Αρκαδίου, ανέφερε ότι η παρουσία των Οικολόγων στην εκδήλωση αποτελεί μια σταθερή παράδοση εδώ και 20 συναπτά έτη. Όπως σημείωσε, ο Ιχσάν Αλή υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους στην προσπάθεια για ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, προσθέτοντας ότι η μνήμη και η προσφορά του τιμώνται κάθε χρόνο. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για μια επανενωμένη πατρίδα, στην οποία όλοι οι πολίτες θα μπορούν να ζουν μαζί, χωρίς διαχωρισμούς και με ενότητα.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Περδίκης ανέφερε ότι τιμάται ένας από τους πρωτοπόρους στην υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως επεσήμανε, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, που χαρακτηριζόταν από διχόνοια, μίσος, αντιπαραθέσεις και βία, ο Ιχσάν Αλή στάθηκε απέναντι στον εξτρεμισμό και υπερασπίστηκε το όραμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Περδίκης σημείωσε ότι, σε μια εποχή κατά την οποία η υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε κόστος, ο Ιχσάν Αλή ήταν ανάμεσα στους λίγους που ύψωσαν το ανάστημά τους. Χαρακτήρισε τη στάση του παράδειγμα για τις επόμενες γενιές, τονίζοντας την ανάγκη συνέχισης του αγώνα για μια ενωμένη Κύπρο, χωρίς ξένους στρατούς και βάσεις, όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα ζουν αρμονικά, χωρίς διαχωρισμούς.

Ο Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Πάφου, Θεοχάρης Χαρή, χαρακτήρισε τον Ιχσάν Αλή εξέχουσα προσωπικότητα της Πάφου και ολόκληρης της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε για την ειρηνική συμβίωση των δύο κοινοτήτων και την επικράτηση της ειρήνης στον τόπο. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο αγώνας για επανένωση του τόπου και του λαού συνεχίζεται, με στόχο μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο, όπου Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι και Αρμένιοι θα μπορούν να συνυπάρχουν ειρηνικά.

Τη σημασία της διατήρησης της μνήμης του Ιχσάν Αλή ανέδειξε και ο Κυριάκος Τσιμίλης, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων. Όπως ανέφερε, η ημέρα είναι συμβολική, επισημαίνοντας ότι προσωπικότητες όπως ο Ιχσάν Αλή δεν πρέπει απλώς να τιμώνται σε επετειακές εκδηλώσεις, αλλά να αποτελούν παράδειγμα μέσα από τις καθημερινές μας πράξεις. Καταλήγοντας, υπογράμμισε την ανάγκη για μια ενωμένη πατρίδα και μια ελεύθερη κοινωνία, στην οποία τα δικαιώματα όλων των πολιτών θα είναι διασφαλισμένα.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο Levent Birinci Toυρκοκύπριος μέλος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Ιχσάν Αλή, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς του στον αγώνα για ειρηνική συμβίωση και συνύπαρξη στην Κύπρο.