Μαριλένα Ζωδιάτου (Marilenz): Το τριαντάφυλλο του Σάκη Ρουβά, γιατί δεν πήγε GNTM και οι άβολες ερωτικές σκηνές

Η δημοφιλής κωμικός θυμάται την παιδική της λατρεία για τον Σάκη Ρουβά, αποκαλύπτοντας πως κρατάει ακόμη ένα τριαντάφυλλο που της είχε χαρίσει.

Παράλληλα, σχολιάζει χωρίς περιστροφές το GNTM και τη βιομηχανία του μόντελινγκ, ενώ μοιράζεται άγνωστες ιστορίες από την πορεία της στην υποκριτική.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις ερωτικές σκηνές της ταινίας Your Silent Face, αποκαλύπτοντας τι την έφερε σε αμηχανία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η ίδια αποκαλύπτει επίσης γιατί δεν τη βλέπουμε πλέον να συνεργάζεται με τον «δάσκαλό» της, Γιώργο Κυριάκου και αποφάσισε να ακολουθήσει μια solo καριέρα, γεμάτη προκλήσεις και δημιουργικότητα.