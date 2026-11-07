Με χιούμορ, αυθορμητισμό και αποκαλύψεις, η πολυτάλαντη Μαριλένα Ζωδιάτου, γνωστή ως Marilenz, μιλά στο πρώτο επεισόδιο του BuzzLife για τη ζωή της πίσω από τις κάμερες.
Μαριλένα Ζωδιάτου (Marilenz): Το τριαντάφυλλο του Σάκη Ρουβά, γιατί δεν πήγε GNTM και οι άβολες ερωτικές σκηνές
Η δημοφιλής κωμικός μιλά στο πρώτο επεισόδιο του BuzzLife για το αναμνηστικό που φυλάει από τον Σάκη Ρουβά, τις αμήχανες στιγμές στα γυρίσματα και την απόφασή της να ακολουθήσει σόλο πορεία χωρίς τον Γιώργο Κυριάκου
Η δημοφιλής κωμικός θυμάται την παιδική της λατρεία για τον Σάκη Ρουβά, αποκαλύπτοντας πως κρατάει ακόμη ένα τριαντάφυλλο που της είχε χαρίσει.
Παράλληλα, σχολιάζει χωρίς περιστροφές το GNTM και τη βιομηχανία του μόντελινγκ, ενώ μοιράζεται άγνωστες ιστορίες από την πορεία της στην υποκριτική.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις ερωτικές σκηνές της ταινίας Your Silent Face, αποκαλύπτοντας τι την έφερε σε αμηχανία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
Η ίδια αποκαλύπτει επίσης γιατί δεν τη βλέπουμε πλέον να συνεργάζεται με τον «δάσκαλό» της, Γιώργο Κυριάκου και αποφάσισε να ακολουθήσει μια solo καριέρα, γεμάτη προκλήσεις και δημιουργικότητα.
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