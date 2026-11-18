Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε στην οικογενειακή του καταγωγή, προκαλώντας το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων.

«Ο μακαρίτης ο παππούς μου γεννήθηκε στη Λευκωσία, όπως και ο πατέρας μου. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά είμαστε Κύπριοι. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση του Τερίμ παρουσιάστηκε από τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο πρώην προπονητής, που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, μίλησε δημόσια για τους δεσμούς της οικογένειάς του με την Κύπρο.

Στην προπονητική του καριέρα, ο Φατίχ Τερίμ εργάστηκε σε ομάδες της Τουρκίας και του εξωτερικού. Συνδέθηκε κυρίως με τη Γαλατασαράι, με την οποία κατέκτησε οκτώ πρωταθλήματα Τουρκίας και το Κύπελλο UEFA το 2000. Διετέλεσε επίσης προπονητής της Εθνικής Τουρκίας, την οποία οδήγησε μέχρι τα ημιτελικά του Euro 2008, ενώ εργάστηκε στην Ιταλία, στους πάγκους της Φιορεντίνα και της Μίλαν. Το 2023 ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, όπου παρέμεινε μέχρι τον Μάιο του 2024, ενώ ακολούθησε η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Αλ Σαμπάμπ στη Σαουδική Αραβία.