Μια άγνωστη στο ευρύ κοινό πτυχή της οικογενειακής του ιστορίας αποκάλυψε ο Φατίχ Τερίμ, δηλώνοντας περήφανος για τις κυπριακές του ρίζες. Ο 73χρονος πρώην προπονητής της Εθνικής Τουρκίας και της Γαλατασαράι, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τα Άδανα, ανέφερε ότι τόσο ο πατέρας όσο και ο παππούς του είχαν γεννηθεί στη Λευκωσία.
«Είμαστε Κύπριοι και είμαστε περήφανοι»: Ο Φατίχ Τερίμ αποκάλυψε τις οικογενειακές ρίζες του
«Ο μακαρίτης ο παππούς μου γεννήθηκε στη Λευκωσία, όπως και ο πατέρας μου. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά είμαστε Κύπριοι. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε στην οικογενειακή του καταγωγή, προκαλώντας το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων.
«Ο μακαρίτης ο παππούς μου γεννήθηκε στη Λευκωσία, όπως και ο πατέρας μου. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά είμαστε Κύπριοι. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η δήλωση του Τερίμ παρουσιάστηκε από τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο πρώην προπονητής, που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, μίλησε δημόσια για τους δεσμούς της οικογένειάς του με την Κύπρο.
Στην προπονητική του καριέρα, ο Φατίχ Τερίμ εργάστηκε σε ομάδες της Τουρκίας και του εξωτερικού. Συνδέθηκε κυρίως με τη Γαλατασαράι, με την οποία κατέκτησε οκτώ πρωταθλήματα Τουρκίας και το Κύπελλο UEFA το 2000. Διετέλεσε επίσης προπονητής της Εθνικής Τουρκίας, την οποία οδήγησε μέχρι τα ημιτελικά του Euro 2008, ενώ εργάστηκε στην Ιταλία, στους πάγκους της Φιορεντίνα και της Μίλαν. Το 2023 ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, όπου παρέμεινε μέχρι τον Μάιο του 2024, ενώ ακολούθησε η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Αλ Σαμπάμπ στη Σαουδική Αραβία.
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