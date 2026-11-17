Νέα έρευνα της διαδικτυακής ταξιδιωτικής πλατφόρμας Expedia, την οποία παρουσιάζει το Euronews, αποκαλύπτει τις οικονομικότερες και ακριβότερες ημέρες για αεροπορικά ταξίδια και διαμονή κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες αναμένεται αυξημένη κίνηση στα αεροδρόμια.

Η έρευνα βασίστηκε σε αναζητήσεις πτήσεων και καταλυμάτων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι ημερομηνίες που συμφέρουν και εκείνες που πρέπει να αποφύγετε

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Expedia, η 4η Δεκεμβρίου και η 18η Φεβρουαρίου είναι οι οικονομικότερες ημέρες για διεθνείς πτήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο. Αντίθετα, οι 16 και 19 Δεκεμβρίου αναδεικνύονται ως οι ακριβότερες, ενώ στις 18 και 19 Δεκεμβρίου αναμένεται αυξημένη επιβατική κίνηση.

Όσον αφορά τη διαμονή στο εξωτερικό, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στις 7 και 13 Ιανουαρίου, ενώ οι υψηλότερες στις 26 Δεκεμβρίου και στις 13 Φεβρουαρίου.

Οι δημοφιλέστεροι χειμερινοί προορισμοί

Το Παρίσι, η Νέα Υόρκη και το Άμστερνταμ βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των αναζητήσεων, με την Μπανγκόκ και την Τενερίφη να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Εντυπωσιακή αύξηση ενδιαφέροντος καταγράφει η Εξούμα στις Μπαχάμες (+115%), ενώ ακολουθούν η πόλη του Κεμπέκ στον Καναδά (+75%), το Μάλμε της Σουηδίας (+45%) και το Χακόνε της Ιαπωνίας (+40%).

Στην Ευρώπη, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφουν επίσης το Ζακοπάνε της Πολωνίας και το Τορίνο της Ιταλίας, με τις αναζητήσεις και για τους δύο προορισμούς να παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 20%.