Η αποκάλυψη έγινε τη Δευτέρα (16/11), στο περιθώριο της πρεμιέρας της νέας του ταινίας «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» στο Λος Άντζελες, όπου ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Extra TV.

Όταν ρωτήθηκε κατά πόσο θα τον ενδιέφερε να υποδυθεί έναν από τους χαρακτηριστικούς «κακούς» του κινηματογραφικού σύμπαντος του 007, η απάντησή του ήταν θετική.

«Ξέρεις κάτι; Θα ήθελα να το κάνω», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει μελλοντικά στη σειρά ταινιών.

Μάλιστα, ο Πιτ έφερε ως παράδειγμα τον Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει στον ρόλο του Ραούλ Σίλβα στην ταινία «Skyfall» του 2012, απέναντι στον Ντάνιελ Κρεγκ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός παραδέχθηκε ότι ο Μπαρδέμ, με τον οποίο συνεργάστηκε στην ταινία «F1», έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη για όποιον επιχειρήσει να ακολουθήσει τα βήματά του.

Όπως σημείωσε, η ερμηνεία του Ισπανού συναδέλφου του ήταν εξαιρετική, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική μια αντίστοιχη κινηματογραφική πρόκληση.

Εγκωμιαστικά σχόλια για τον νέο 007

Ο Μπραντ Πιτ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και για την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον ως νέου Τζέιμς Μποντ, στη θέση του Ντάνιελ Κρεγκ.

Ο 40χρονος Βρετανός ηθοποιός ανακοινώθηκε επίσημα ως ο νέος πράκτορας 007, με τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας να αναλαμβάνει ο Ντενί Βιλνέβ.

Ο Πιτ χαρακτήρισε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την επιλογή, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τις προηγούμενες ερμηνείες και τις επαγγελματικές αποφάσεις του Πάτινσον. Δήλωσε μάλιστα ότι θεωρεί τον νεότερο συνάδελφό του εξαιρετικό ηθοποιό και πως η συμμετοχή του μπορεί να δώσει νέα πνοή στη δημοφιλή σειρά.

Η συζήτηση για μια πιθανή κινηματογραφική συνάντηση των δύο ηθοποιών έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, χωρίς πάντως να υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για συμμετοχή του Πιτ στην επόμενη παραγωγή.

Στην πρεμιέρα του «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth», ο διάσημος ηθοποιός συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν.

Με πληροφορίες από Extra TV και People