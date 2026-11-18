Το Cambridge Dictionary ορίζει τη λέξη «ανθρώπινος» ως επίθετο που περιγράφει την «κατοχή ποιοτήτων, ελαττωμάτων και συναισθημάτων που έχουν οι άνθρωποι, σε αντίθεση με τους θεούς, τα ζώα ή τις μηχανές».

Την εποχή της ταχείας εξάπλωσης της ΤΝ και των προειδοποιήσεων για τους κινδύνους που εγείρει, που φθάνουν ως ακόμη και την εξάλειψη της ανθρωπότητας, η λέξη αυτή αντανακλά τέλεια «το πνεύμα της εποχής» το 2026, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φραντσέσκα Γούντγουορντ, λεξικογράφος που συνεισφέρει στο Λεξικό Κέμπριτζ.

Ο κόσμος «στ’ αλήθεια διερωτάται τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος», εξαιτίας ιδίως των ανησυχιών που προκαλεί το ότι η ΤΝ θα μπορούσε να αντικαταστήσει ορισμένες κατηγορίες εργαζόμενων, συνέχισε.

Οι λεξικογράφοι του Κέμπριτζ λένε πως διαπιστώνουν αυξανόμενη χρήση του επιθέτου σε εκφράσεις όπως «human-made» ( «φτιαγμένο από άνθρωπο»), ή «human author» («δημιουργημένο από άνθρωπο»), συνέχισε.

«Η αντίληψή μας για το τι είναι η ανθρωπότητα αλλάζει», σχολίασε ο Τομ Μακλίλαντ, ειδικός στη φιλοσοφία της επιστήμης στο πανεπιστήμιο Κέμπριτζ.

«Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ανθρώπινο μυαλό κι ένα τεχνητό μυαλό, ανάμεσα σε έμβια όντα όπως εμείς και τεχνητά όντα που οδεύουμε να δημιουργήσουμε. Τι μας διακρίνει; Είναι η συνείδηση, η δημιουργικότητα ή η ενσυναίσθηση;», πρόσθεσε.

Ανάμεσα στις άλλες υποψηφιότητες για τη λέξη της χρονιάς ήταν το ουσιαστικό «agent», που αναφέρεται σε «σύστημα ΤΝ ικανό να λειτουργεί με περίπλοκο τρόπο χωρίς ανθρώπινο έλεγχο και γενικά χρησιμοποιείται για να παίρνει αποφάσεις».

Στην ίδια θεματική, το λεξικό Κέμπριτζ εξετάζει το ενδεχόμενο να λημματογραφήσει τον όρο FOBO (fear of becoming obsolete, «φόβος πως γίνεσαι απαρχαιωμένος»), με άλλα λόγια την ανησυχία πως κάποιος θα χάσει τη δουλειά του επειδή θα αντικατασταθεί από κάποιο εργαλείο ΤΝ.

Και όταν αισθάνεσαι «FOBO», τι καλύτερο από το «dusking», λέξη που επίσης ενδέχεται να λημματογραφηθεί και περιγράφει κάποιον που παρακολουθεί τη δύση του ηλίου, τι στιγμή που το φως γίνεται σκοτάδι, για να χαλαρώσει.

Πηγή: ΑΠΕ