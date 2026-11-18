Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, πρόκειται για την Ελένη Χαϊλή, εκπρόσωπο της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, η οποία συμμετείχε στην κινητοποίηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι της σύλληψης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, ο πατέρας της συλληφθείσας αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ότι η κόρη του είναι αθώα και εκφράζοντας την αντίθεσή του στο έργο. «Ο Μαζωτός δεν θέλει αφαλάτωση. Δεν το δεχόμαστε», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Λαμπριανή Αλεξάνδρου, μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου, υποστήριξε ότι δεν προηγήθηκε ουσιαστική διαβούλευση με τους κατοίκους, σημειώνοντας ότι έχουν συγκεντρωθεί 500 υπογραφές κατά του έργου.

Παρέμβαση Οικολόγων

Με ανακοίνωσή του, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταγγέλλει την αστυνομική επέμβαση και ζητά την άμεση απελευθέρωση της Ελένης Χαϊλή.

Το Κίνημα τονίζει ότι η ανάγκη αντιμετώπισης της λειψυδρίας δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για παράκαμψη της περιβαλλοντικής προστασίας και της διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες.

Οι κάτοικοι ζητούν την αναστολή των εργασιών μέχρι να δοθούν απαντήσεις για τη χωροθέτηση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.