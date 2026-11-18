Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης ετοιμάζονται για το επόμενο τηλεοπτικό τους βήμα, μεταφέροντας στο MEGA το «Ράδιο Αρβύλα», το «Βινύλιο» και τους «Boomers».

Η μετακίνηση πραγματοποιείται σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό για την ομάδα, καθώς το «Ράδιο Αρβύλα» συμπληρώνει την 20ή σεζόν του.

Στο πλευρό των τριών παρουσιαστών θα συνεχίσουν να βρίσκονται και οι υπόλοιποι συνεργάτες που έχουν συνδεθεί με την πορεία της εκπομπής, μεταξύ των οποίων ο «Κωστάκης» και ο «Πασοκτζής».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί οι ακριβείς ημερομηνίες πρεμιέρας των τριών εκπομπών, με το MEGA να περιορίζεται στην αναφορά ότι θα ενταχθούν σύντομα στο πρόγραμμά του.

Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA

Στην ανακοίνωσή του, ο τηλεοπτικός σταθμός καλωσορίζει τον Αντώνη Κανάκη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μακρόχρονη παρουσία του στην ελληνική τηλεόραση.

«Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αντώνη Κανάκη και την Tony Productions», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο σταθμός περιγράφει τον παρουσιαστή ως μια διαχρονική τηλεοπτική προσωπικότητα, η οποία, μέσα από εκπομπές με πορεία μεγαλύτερη των τριών δεκαετιών, έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης με το τηλεοπτικό κοινό.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι ο Γιάννης Σερβετάς, ο Χρήστος Κιούσης και οι υπόλοιποι συνεργάτες θα συνεχίσουν μαζί του στη νέα τηλεοπτική τους στέγη για τα επόμενα τρία χρόνια, εκφράζοντας την ελπίδα η συνεργασία να διαρκέσει ακόμη περισσότερο.

«Σύντομα λοιπόν, το εμβληματικό Ράδιο Αρβύλα που φέτος θα γιορτάσει την 20ή σεζόν του, το μοναδικό Βινύλιο, αλλά και οι Boomers, έρχονται στο MEGA», καταλήγει η ανακοίνωση.