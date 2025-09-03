Ποια είναι η Κλόε Μαλ, η «νέα Γουίντουρ» της Vogue: Νepo baby, με απλό στιλ - Το συναρπαστικό στοιχείο που εντόπισαν οι φαν

Η Άννα Γουίντουρ ανακοίνωσε, επιτέλους, την αντικαταστάτριά της στη θέση της επικεφαλής της Αμερικανικής Vogue, με τη νέα editor-in-chief να είναι ένα nepo baby.

Η Κλόε Μαλ είναι αυτή που θα διαδεχθεί τη «Σιδηρά Κυρία της Vogue» και θα συνεχίσει το έργο της στη «Βίβλο της μόδας».

Η 39χρονη εργάζεται αδιάκοπα στην ιεραρχία του περιοδικού μόδας τα τελευταία 14 χρόνια, μέχρι που έγινε αρχισυντάκτρια του Vogue.com και παρουσιάστρια του podcast του περιοδικού, The Run Through.

Ο διορισμός της Μαλ σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το περιοδικό, το οποίο θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές και λαμπερές εκδόσεις μόδας.

Η Άννα Γουίντουρ, η Βρετανίδα μεγιστάνας της μόδας, ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι αποχωρεί από τον ρόλο της μετά από 37 χρόνια. Το περιοδικό διευκρίνισε ότι θα διατηρήσει ανώτερες θέσεις στον εκδοτικό του οργανισμό.

Σε δήλωσή της με αφορμή την ανακοίνωση, η Μαλ είπε ότι έχει εργαστεί σε κάθε πλατφόρμα κατά τη θητεία της στο περιοδικό. «Η Vogue έχει ήδη διαμορφώσει ποια είμαι, τώρα ανυπομονώ στη σκέψη ότι θα διαμορφώσω εγώ τη Vogue», ανέφερε.

Η Γουίντουρ είπε ότι η Μαλ απέδειξε την ικανότητά της να βρίσκει την ισορροπία ανάμεσα στη «μακρά, μοναδική ιστορία» της Vogue και στο μέλλον της «στην πρώτη γραμμή του καινούργιου».

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί της, όχι μόνο ως μέντοράς της αλλά και ως μαθήτριά της, καθώς θα ηγηθεί σε εμάς και στο κοινό μας σε μέρη όπου δεν έχουμε ξαναβρεθεί», δήλωσε η Γουίντουρ.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς θα γίνει η μετάβαση από τη Γουίντουρ στη Μαλ ως επικεφαλής του περιοδικού, αλλά η 75χρονη Βρετανίδα δεν εγκαταλείπει εντελώς τον χώρο.

Η Γουίντουρ θα παραμείνει επικεφαλής περιεχομένου της Condé Nast -ρόλος τον οποίο ανέλαβε το 2020-, κάτι που σημαίνει ότι θα εξακολουθεί να επιβλέπει το περιεχόμενο της Vogue, μαζί με άλλους τίτλους της εταιρείας, όπως τα GQ, Wired και Tatler.

Η Κλόε Μαλ / Φωτογραφία: AP Photo

Το who is who της νέας επικεφαλής της Vogue

Η Κλόε Μαλ είναι Αμερικανογαλλίδα, καθώς είναι κόρη της Αμερικανίδας ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν και του αείμνηστου Γάλλου σκηνοθέτη Λουί Μαλ.

Μεγάλωσε μοιράζοντας τον χρόνο της μεταξύ Παρισιού και Λος Άντζελες, μέχρι που πέθανε ο πατέρας της, όταν ήταν 10 ετών.

Είναι Νεοϋορκέζα με σπουδές στο Ivy League, κάνει διακοπές στο οικογενειακό σπίτι στη Νότια Γαλλία, συχνάζει στις παραλίες του Montauk στα Χάμπτονς και απολαμβάνει το καλό φαγητό σε μερικά από τα πιο δημοφιλή στέκια του «Μεγάλου Μήλου».

Σε προηγούμενη δουλειά, η Μαλ κάλυπτε ακίνητα για τη New York Observer. Η επόμενη δουλειά της ως ανεξάρτητη συγγραφέας την οδήγησε στη Vogue, όπου ξεκίνησε να εργάζεται ως lifestyle editor το 2011, σε ηλικία 25 ετών.

Η Κλόε Μαλ με τη μητέρα της, Κάντις Μπέργκεν / Φωτογραφία: AP Photo

Όπως στην εμβληματική σκηνή της ταινίας «The Devil Wears Prada», η Μαλ θυμάται ότι πήγε στη συνέντευξή της στη Vogue φορώντας ένα «βαρετό» σύνολο, μοιάζοντας με τον ρόλο της Αν Χάθαγουεϊ, «Άντι Σακς», που αντιμετώπισε την ατρόμητη «Μιράντα Πρίστλεϊ» της Μέριλ Στριπ (που είναι εμπνευσμένη από την Άννα Γουίντουρ).

Η ίδια, μάλιστα, έχει παραδεχθεί πως δεν ήξερε πολλά από μόδα. «Δίσταζα όταν έδινα συνεντεύξεις, επειδή η μόδα δεν αποτελεί ένα από τα κύρια ενδιαφέροντά μου στη ζωή, και ήθελα να γίνω δημοσιογράφος περισσότερο παρά συντάκτρια. Ωστόσο, με σαγήνευσε τόσο πολύ η μηχανή της Vogue, που δεν μπόρεσα να αντισταθώ», είχε πει το 2013.

Η Μαλ ανέβηκε στις τάξεις του Οργανισμού και αργότερα έγινε συντάκτρια του Vogue.com, ενώ παράλληλα παρουσίαζε ένα podcast για το περιοδικό, με τίτλο «The Run Through».

Η Κλόε Μαλ με τη μητέρα της, Κάντις Μπέργκεν / Φωτογραφία: AP Photo.

Η συντάκτρια που κάλυψε τον γάμο της Ναόμι Μπάιντεν το 2022 στον Λευκό Οίκο και εξασφάλισε μια συνέντευξη της Λόρεν Σάντσεζ πριν από τον γάμο της με τον Τζεφ Μπέζος, σύντομα θα διαμορφώνει τον κόσμο της μόδας.

Όπως και η προκάτοχός της, δεν έχει αποφύγει την πολιτική όσο βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο. Τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στο podcast της, έχει υποστηρίξει Δημοκρατικούς σκοπούς και υποψηφίους.

Συμμετείχε στην Πορεία των Γυναικών το 2017 και φωτογραφήθηκε με μια πινακίδα που έγραφε «Κρατήστε τα μικροσκοπικά σας χέρια μακριά από τα δικαιώματά μου».

Καθώς η καριέρα της άνθηζε, άνθηζε και η προσωπική της ζωή. Ο σύντροφος της Μαλ και διαχειριστής κεφαλαίων Γκράχαμ Άλμπερτ τής έκανε πρόταση γάμου την Πρωτοχρονιά του 2014.

Η Κλόε Μαλ, νέα διευθύντρια της Vogue

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο πέτρινο αρχοντικό του 16ου αιώνα της οικογένειας στο Λε Κουάλ, στη Νοτιοδυτική Γαλλία, στο ίδιο μέρος όπου παντρεύτηκαν οι γονείς της το 1980. Ήταν μια πολυτελής αλλά κλειστή τετραήμερη γιορτή, με μόλις 40 καλεσμένους.

Τον Μάιο του 2020 υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, τον Λουί, που πήρε το όνομα του πατέρα τής Κλόε. Απέκτησαν ένα δεύτερο παιδί, την Άλις, τον Απρίλιο του 2022.

Η Μπέργκεν είναι μια στοργική γιαγιά για τα παιδιά της Μαλ και βλέπει τα εγγόνια της τακτικά.

Η Κλόε Μαλ με τον σύζυγο και τα παιδιά τους / Φωτογραφία: Instagram

Το fun fact της νέας επικεφαλής της Vogue

Συμπτωματικά, η μητέρα της Κλόε, Κάντις Μπέργκεν, υποδύθηκε τον χαρακτήρα της Ίνιντ Φρικ, η οποία στην 4η σεζόν του «Sex and the City» εμφανίστηκε ως αρχισυντάκτρια της Vogue όταν η Κάρι Μπράντσο, την οποία υποδυόταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ανέλαβε μια στήλη για το διάσημο περιοδικό.

Η Φρικ εμφανίστηκε, επίσης, στην πέμπτη και έκτη σεζόν της σειράς, καθώς και στην ταινία «Sex and the City» του 2008. Ο χαρακτήρας της εμφανίστηκε επίσης, αν και δεν εργαζόταν πλέον στη Vogue, στη spin-off σειρά «And Just Like That…» στη 2η σεζόν.

Ο showrunner της σειράς, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του όταν η Μπέργκεν επέστρεψε στο σύμπαν του «Sex and the City».

«Η Κάντις Μπέργκεν επέστρεψε ως Ίνιντ, κάτι για το οποίο είμαστε ενθουσιασμένοι, γιατί πάντα αγαπούσα την Ίνιντ», είπε ο Κινγκ σε συνέντευξη το 2023 στο Entertainment Weekly. «Είναι μια ψυχρή, υπέροχη ντίβα των εκδόσεων».

Πηγή: iefimerida.gr