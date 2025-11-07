Δημοσιογράφος απολύθηκε λόγω «ενοχλητικής ερώτησης» στην Κομισιόν

Ιταλός δημοσιογράφος απολύθηκε γιατί έθεσε …«ενοχλητικό ερώτημα» στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, σχετικά με τα διπλά μέτρα και σταθμά της ΕΕ στις σχέσεις της με το Ισραήλ και τη Ρωσία.

Πρόκειται για τον Γκαμπριέλε Νουντσιάτι, ανταποκριτή στις Βρυξέλλες του ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων Agenzia Nova, ο οποίος έθεσε το εξής ερώτημα σε συνέντευξη Τύπου τη; Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Εάν η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μήπως τότε πρέπει και το Ισραήλ να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας;»

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνο απέφυγε την ερώτηση, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ ενδιαφέρουσα», αλλά αρνούμενη να τη σχολιάσει.

Το βίντεο από τη στιχομυθία εξαπλώθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral.

Το γεγονός αυτό πάντως ενόχλησε και την διεύθυνση του πρακτορείου ειδήσεων που εργαζόταν ο Νουντσιάτι, με αποτέλεσμα να χάσει τη δουλειά του λίγες μέρες αργότερα.

Όπως δήλωσε ο Νουντσιάτι ,έλαβε ειδοποίηση από το πρακτορείο του ότι η συνεργασία τερματιζόταν. Δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι αυτό ακολούθησε «δύο πολύ τεταμένες τηλεφωνικές κλήσεις» με τους υπεύθυνους του πρακτορείου.

Η Agenzia Nova δικαιολόγησε την ενέργειά της δηλώνοντας ότι η ερώτηση ήταν «ανακριβής ως προς τα γεγονότα».

«Ο Γκαμπριέλε Νουντσιάτι, μέλος του προσωπικού μας, έθεσε στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια ανακριβή ερώτηση», ανακοίνωσε το πρακτορείο ειδήσεων. «Ακόμα χειρότερα, το βίντεο με την ερώτησή του ανακτήθηκε και διαδόθηκε από ρωσικά εθνικιστικά κανάλια Telegram και μέσα ενημέρωσης με συνδέσμους προς το πολιτικό Ισλάμ και αντιευρωπαϊκή ατζέντα. Αυτό έφερε σε δύσκολη θέση την υπηρεσία, καθώς δίνει ύψιστη σημασία στην ανεξαρτησία της και στην αντικειμενικότητα της δημοσιογραφίας της ως κύρια πηγή». Η σχέση εμπιστοσύνης με τον Γκαμπριέλε Νουντσιάτι, σε αυτό το πλαίσιο, έχει σαφώς καταστραφεί», ανακοίνωσε το Agenzia Nova.

Η υπόθεση προκαλεί έντονη κριτική

Η απόλυση προκάλεσε έντονη κριτική στην Ιταλία. Η βουλευτής Άννα Λάουρα Όρρικο του Κινήματος Πέντε Αστέρων έκανε λόγο για «απλώς μια επαίσχυντη πράξη» και απαίτησε σεβασμό στην δημοσιογραφική ελευθερία.

Ένας δημοσιογράφος της Agenzia Nova, ο οποίος θέλησε να παραμείνει ανώνυμος, περιέγραψε την υπόθεση Νουντσιάτι ως «την κορυφή του παγόβουνου» της αυξανόμενης αυτολογοκρισίας στην ιταλική δημοσιογραφία, ιδίως όσον αφορά το Ισραήλ. «Ο Γκαμπριέλε απολύθηκε επειδή έθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια άβολη ερώτηση», πρόσθεσε.

Επιθέσεις κατά της ελευθερίας του Τύπου

Η απόλυση του Νουντσιάτι είναι μία από μια σειρά υποθέσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε Δυτικούς δημοσιογράφους επειδή έκαναν επικριτικά ερωτήματα ή έκαναν σχόλια σχετικά με τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα

Τον Αύγουστο, ένας δημοσιογράφος του CBS απολύθηκε μετά από μια επικριτική συνέντευξη με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι. Τον Ιούλιο, προκλήθηκαν μεγάλες εσωτερικές αντιδράσεις στο BBC , αφού η διοίκηση λογόκρινε ένα ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο στη Γάζα. Σε μια ανοιχτή επιστολή, πάνω από 100 δημοσιογράφοι του BBC κατηγόρησαν τον εργοδότη τους για «φιλοισραηλινή προκατάληψη».

