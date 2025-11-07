Σε αναμονή για την επιστροφή οι τρεις από τους πέντε Ε/κ - Μπήκαν στο «δικαστήριο» ως αθώοι, θα φύγουν ως αθώοι

Αθωωτική είναι η απόφαση του «στρατιωτικού δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Λευκωσία, για τον έναν Ελληνοκύπριο που «κατηγορείτο» για παραβίαση «στρατιωτικής περιοχής» στις 19 Ιουλίου, αλλά και για τους άλλους τέσσερις που «κατηγορούνταν» ότι τον βοήθησαν.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, το «δικαστήριο» έκρινε ότι οι ισχυρισμοί κατά των πέντε Ε/κ δεν αποδείχθηκαν «πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας».

Μετά την απόφαση, αναμένεται ότι οι τρεις από τους πέντε Ε/κ θα μπορούν να επιστρέψουν στις ελεύθερες περιοχές, καθώς οι άλλοι δύο «κατηγορούνται» και για άλλη υπόθεση που εξετάζεται από το «επαρχιακό δικαστήριο» στο κατεχόμενο Τρίκωμο.

Οι πέντε Ελληνοκύπριοι είχαν «συλληφθεί» στις 19 Ιουλίου 2025.

Ο δικηγόρος τους, Οντζέλ Πολιλί, δήλωσε ότι θα μετέβαινε στην «αστυνομία» στο Τρίκωμο για να παραλάβει τις ταυτότητές τους, ενώ δεν έγινε γνωστό κατά πόσον η «κατηγορούσα αρχή» θα ασκήσει έφεση εντός 14 ημερών, που είναι η προθεσμία.

Σύμφωνα με την πολυσέλιδη απόφαση του «στρατιωτικού δικαστηρίου», η ανάγνωση της οποίας διήρκησε για περισσότερη από μία ώρα, η «κατηγορούσα αρχή» απέτυχε να αποδείξει την ενοχή των «κατηγορουμένων» πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας». Ειδικότερα, το «δικαστήριο» έκρινε ότι δεν υπήρχε κανένα λογικό κίνητρο για τον πρώτο κατηγορούμενο να περάσει κρυφά από το οδόφραγμα των Στροβιλιών, καθώς ούτε του είχε απαγορευτεί η είσοδος ούτε εκκρεμούσε εναντίον του κάποιο «ένταλμα». Αντιθέτως, «τα αρχεία κατέδειξαν εκατοντάδες νόμιμες διελεύσεις τόσο του ιδίου όσο και των συγκατηγορουμένων του στο παρελθόν».

Το «στρατιωτικό δικαστήριο» αναφέρεται στην απόφαση σε σοβαρές ελλείψεις στην έρευνα, όπως ο έλεγχος δακτυλικών αποτυπωμάτων στην ταυτότητα τους ενός Ε/κ ο οποίος «κατηγορείτο» ότι πέρασε κρυφά στα κατεχόμενα από το οδόφραγμα, ένα στοιχείο που η υπεράσπιση θεωρούσε κρίσιμο. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι οι κάμερες στο σημείο διέλευσης ήταν εκτός λειτουργίας, ενισχύοντας την αμφιβολία, ενώ απορρίφθηκε ως αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι ο κατηγορούμενος εισήλθε για συλλογή πληροφοριών.

Το «δικαστήριο» τόνισε επίσης τις ευθύνες των «υπαλλήλων» στα σημεία διέλευσης, αναφέροντας ότι «ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά βάσει της εθνικότητας» και πως «η πολιτεία έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει τον έλεγχο, ακόμα και σε ημέρες με αυξημένη κίνηση».

Το «δικαστήριο» αποφάνθηκε ότι το οδόφραγμα των Στροβιλιών αποτελεί «στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη πρώτου βαθμού». Με την αθώωση του πρώτου κατηγορούμενου από την κύρια κατηγορία, αθωώθηκαν και οι υπόλοιποι τέσσερις από την κατηγορία της συνέργειας.

Δικηγόρος: Θα ζητήσουμε να μας παραδώσουν τις ταυτότητες

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικηγόρος των πέντε Ελληνοκυπρίων, Οντζέλ Πολιλί δήλωσε ότι «το δικαστήριο των δυνάμεων ασφαλείας αθώωσε και τους πέντε πελάτες μας. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε η κατηγορία και ότι δεν υπήρχε καμία λογική για τον Γ.. να μην δώσει την ταυτότητά του».

Ο κ. Πολιλί δήλωσε, επίσης, πως η μη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από την ταυτότητα καταγράφηκε στην απόφαση ως «ερευνητική ανεπάρκεια» που συνέβαλε στην αθώωση. «Πέντε Ελληνοκύπριοι μπήκαν εδώ ως αθώοι και σύντομα θα φύγουν από εδώ ως αθώοι», τόνισε, προσθέτοντας ότι «για εμάς, ωστόσο, το σημαντικό σε αυτή την υπόθεση είναι η αλληλεγγύη των Κυπρίων».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για τη διαδικασία επιστροφής των τριών εκ των πέντε (καθώς οι δύο «δικάζονται» στην Τρίκωμο), ο κ. Πολιλί είπε ότι «σήμερα θα μεταβούμε στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Τρίκωμο. Θα ζητήσουμε να μας παραδώσουν τις ταυτότητες. Εκτιμούμε ότι θα μας τις δώσουν».

Ωστόσο, σχετικά με το ενδεχόμενο έφεσης από την πλευρά της κατηγορούσας αρχής, το οποίο θα μπορούσε να καθυστερήσει την άμεση επιστροφή των τριών Ελληνοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές, ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι «έχουν (η κατηγορούσα αρχή) προθεσμία 14 ημερών για να ασκήσουν έφεση. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα το πράξουν».

Πηγή: ΚΥΠΕ