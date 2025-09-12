Ο Κίλιαν Μέρφι διέψευσε τις φήμες που τον ήθελαν να υποδύεται τον Βόλντεμορτ στη σειρά Χάρι Πότερ

Τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να αναλαμβάνει τον ρόλο του Βόλντεμορτ έδωσε ο Κίλιαν Μέρφι. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο νέο επεισόδιο του podcast «Happy Sad Confused» με οικοδεσπότη τον Τζος Χόροβιτς, όπου μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να ενσαρκώνει στην επερχόμενη τηλεοπτική μεταφορά της HBO τον διαβόητο κακό, ρόλο που είχε ερμηνεύσει στις ταινίες ο Ρέιφ Φάινς.

Όταν ο Χόροβιτς ρώτησε τον Μέρφι, αν έχει κάποια βάση αυτή η φήμη, ο Μέρφι απάντησε: «Όχι, δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό. Δηλαδή, επίσης, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις οτιδήποτε έχει κάνει ο Ρέιφ Φάινς. Ο άνθρωπος είναι ένας απόλυτος θρύλος της υποκριτικής. Οπότε, καλή τύχη σε όποιον πρόκειται να αναλάβει τον ρόλο».

Η νέα σειρά, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην HBO και στο HBO Max το 2027, θα έχει νέο καστ, με τον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν ως Χάρι Πότερ, την Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ και τον Άλασταιρ Στάουτ ως Ρον Ουέσλι, ενώ κάθε ένα από τα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ αναμένεται να αντιστοιχεί σε μία σεζόν.

Όσο για τον Μέρφι, τα επόμενα πρότζεκτ του περιλαμβάνουν την ταινία «Steve» που θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 3 Οκτωβρίου, την κινηματογραφική μεταφορά της σειράς «Peaky Blinders» με τίτλο «The Immortal Man» που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2026, καθώς και το σίκουελ «28 Years Later: The Bone Temple» που αναμένεται τον Ιανουάριο του 2026.

