Τροχαίο με την εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων στον δρόμο Γεροσκήπου – Τίμης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Tέσσερα οχήματα ενεπλάκησαν σε τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 11:00 σήμερα Τρίτη στον δρόμο Γεροσκήπου – Τίμης παρά το ύψος της κοινότητας Αχέλειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία πρόσωπα.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου για περίθαλψη και περαιτέρω εξετάσεις.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέλη της οποίας προχώρησαν σε απεγκλωβισμό τραυματία από τα συντρίμμια.

Ο δρόμος Γεροσκήπου – Τίμης παρέμεινε κλειστός λόγω της σύγκρουσης, ενώ  τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες η κατάσταση  της υγείας των επιβαίνοντων στα οχήματα δεν εμπνέει ανησυχία.

