Παράταση στην επιδότηση ρεύματος για ευάλωτους και επιχειρήσεις αποφάσισε το Υπουργικό

Παράταση στην επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τις ευάλωτες ομάδες και τις επιχειρήσεις, μέχρι το τέλος του 2026, αποφάσισε το υπουργικό Συμβούλιο.

Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, δήλωσε ότι με την απόφαση, συνεχίζεται η επιδότηση για την κατηγορία "08", με την οποία χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα τυγχάνουν μείωσης του λογαριασμού.

Πάγια πολιτική της κυβέρνησης, είπε, είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων και αυτό, πρόσθεσε, γίνεται μέσα από πολλαπλούς τρόπους και σε διάφορα επίπεδα.

Σημείωσε ενδεικτικά ότι η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών επιτυγχάνεται μέσα από τη φορολογική μεταρρύθμιση και τη διατήρηση του καθεστώτος των μηδενικών και χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ σε διάφορα προϊόντα της καθημερινότητας.

Αναφερόμενος στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για την ΑΤΑ, ο κύριος Κεραυνός είπε ότι στις διαβουλεύσεις υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, ωστόσο εξέφρασε την πεποίθηση ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει αίσιο τέλος.

Πηγή: ΡΙΚ

