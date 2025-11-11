Εκτός νεκρής ζώνης ήταν οι τρεις Ε/κ γεωργοί ισχυρίζεται το «υπεξ»

Την Ταϊβάν πλησιάζει ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Απομακρύνονται εσπευσμένα χιλιάδες κάτοικοι

Το «υπεξ» κάλεσε την Ειρηνευτική Δύναμη να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της και να τηρεί τη «συμφωνία» του 1988.

Οι τρεις πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας πέρασαν την γραμμή κατάπαυσης του πυρός και βρίσκονταν εκτός της νεκρής ζώνης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των γεωργικών εργασιών τους, ισχυρίζεται το «υπουργείο εξωτερικών», καλώντας την ΟΥΝΦΙΚΥΠ να τηρεί «συμφωνία» που κατά το ίδιο υπογράφηκε μεταξύ της και της τ/κ κοινότητας το 1988 και την ε/κ πλευρά να εγκαταλείψει την δήθεν «πολιτική των προκλήσεων».

Σε ανακοίνωσή του για το περιστατικό που συνέβη το Σάββατο στη νεκρή ζώνη της Δένειας, το «υπεξ» ισχυρίζεται ότι το πρωί του Σαββάτου διαπιστώθηκε ότι τρεις πολίτες που πραγματοποιούσαν γεωργικές εργασίες πέρασαν τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι «δυνάμεις ασφαλείας» μετέβησαν στην περιοχή και προέβησαν σε προειδοποιήσεις, οπότε οι αγρότες αποχώρησαν στη νεκρή ζώνη. Στη συνέχεια έφτασε στο σημείο η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ και μετά από συνομιλίες οι αγρότες αποχώρησαν από την περιοχή.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και σε «συμφωνία» του 1988 μεταξύ της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και της τ/κ κοινότητας, η οποία καθορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται γεωργικές δραστηριότητες στη νεκρή ζώνη και προσδιορίζει τις περιοχές όπου μπορούν να δραστηριοποιούνται οι αγρότες από τις δύο πλευρές.

Το «υπεξ» κάλεσε την Ειρηνευτική Δύναμη να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της και να τηρεί τη «συμφωνία» του 1988, ενώ ανέφερε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για ενέργειες που το ίδιο περιγράφει ως δήθεν παραβίαση του status quo. Κάλεσε επίσης την ελληνοκυπριακή πλευρά να εγκαταλείψει την «πολιτική των προκλήσεων».

