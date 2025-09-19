Ο συγγραφέας του «Κώδικα Ντα Βίντσι», Νταν Μπράουν, ετοιμάζεται να παντρευτεί μία από τις 4 ερωμένες του

Δίκιο φαίνεται πως είχε η πρώην σύζυγος του συγγραφέα Νταν Μπράουν όταν ισχυρίστηκε πως ο διάσημος συγγραφέας του «Κώδικα Ντα Βίντσι» έκανε διπλή ζωή. Όπως αποδεικνύεται, ετοιμάζεται να παντρευτεί μία από τις 4 ερωμένες του.

Έγινε διάσημος κυρίως χάρη στο βιβλίο «Κώδικας Ντα Βίντσι», σημειώνοντας παγκόσμια ρεκόρ πωλήσεων και μια εντυπωσιακή περιουσία. Μάλιστα, ο Νταν Μπράουν είχε παραδεχθεί πως δεν θα μπορούσε να είχε γράψει το διάσημο μυθιστόρημά του χωρίς τη βοήθεια της συζύγου του Μπλάιθ, «χωρίς αμφιβολία, της πιο ασυναγώνιστα ταλαντούχας γυναίκας που γνώρισα ποτέ».

Ο Νταν Μπράουν με την πρώην σύζυγό του Μπλάιθ

Όταν η σύζυγος του Νταν Μπράουν τον κατηγόρησε για «διπλή ζωή» και 4 ερωμένες

Όλα αυτά βέβαια μέχρι το 2018, όπου ο γάμος τους κατέληξε σε ένα οδυνηρό διαζύγιο. Το 2020 μάλιστα, η Μπλάιθ εξαπέλυσε μια σφοδρή και λεπτομερή νομική αγωγή, ισχυριζόμενη ότι ο πρώην σύζυγός της ζούσε μια «ζωή γεμάτη ψέματα», κατά την οποία είχε αποσπάσει χρήματα από τους κοινούς τους λογαριασμούς για να κάνει δώρα σε τέσσερις ερωμένες – μια personal trainer, μια κομμώτρια, μια πολιτική φιγούρα στο νησί Ανγκουίλα της Καραϊβικής και μια Ολλανδή εκπαιδεύτρια αλόγων, την Τζούντιθ Πίετερσεν, την οποία είχε προσλάβει η ίδια η Μπλάιθ.

Συγκεκριμένα, η Μπλάιθ είχε ισχυριστεί ότι ο Νταν Μπράουν και η Πίτερσεν είχαν εμπλακεί ερωτικά ήδη από το 2014, όταν η μελαχρινή Ολλανδή φιλοξενήθηκε στο σπίτι τους όσο ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση στον ώμο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Νταν χάρισε στη, ειδικό στην ιππασία Τζούντιθ, ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγό μεταφοράς δύο αλόγων και έναν επιβήτορα αξίας 350.000 δολαρίων.

Η νέα του σύντροφος Τζούντιθ Πίτερσεν

Τότε, ο Νταν Μπράουν απάντησε με δήλωση, λέγοντας πως είχε «σοκαριστεί» από τους ισχυρισμούς της συζύγου του, τονίζοντας ότι η καταγγελία είχε «συνταχθεί χωρίς καμία βάση στην αλήθεια». Ο Μπράουν επέμεινε, επίσης, ότι ποτέ δεν παραπλάνησε την πρώην σύζυγό του σχετικά με τα οικονομικά τους κατά το διαζύγιο, προσθέτοντας ότι εκείνη κατέληξε τελικά με το μισό της περιουσίας τους.

Αρραβωνιάστηκε μία από τις ερωμένες του

Το πρώην ζευγάρι κατέληξε τελικά σε «φιλική διευθέτηση» τον επόμενο χρόνο. Τώρα όμως, γίνεται γνωστό ότι ο 61χρονος συγγραφέας αρραβωνιάστηκε μία από τις φερόμενες ερωμένες του, την 34χρονη Ολλανδή ιππέα Τζούντιθ Πίτερσεν.

Μάλιστα, επιβεβαίωσε ο ίδιος τη σχέση του, στις ευχαριστίες του τελευταίου του βιβλίου «The Secret of Secrets», όπου εκφράζει τις εγκάρδιες ευχαριστίες του στην «αρραβωνιαστικιά μου, Τζούντιθ Πίτερσεν».

Από iefimerida.gr