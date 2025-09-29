Αλίκη Βουγιουκλάκη: Όσα είχε αποκαλύψει ο Κώστας Σπυρόπουλος για το πρώτο τους φιλί

Υπήρξαν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια της ελληνικής showbiz με τον έρωτά τους να απασχολεί έντονα τον Τύπο της εποχής. Ο λόγος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον τελευταίο σύντροφό της, Κώστα Σπυρόπουλο. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στις πρόβες του "Λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά", όπ0υ έδωαν και το πρώτο τους φιλί. Ο έρωτάς τους κράτησε 9 χρόνια, από το 1987 μέχρι το 1996, όπου και τους χώρισε ο θάνατος της αγαπημένης σταρ.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Κώστας Σπυρόπουλος είχε μιλήσει για τον έρωτα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τη διαφορά ηλικίας που είχαν και το πρώτο τους φιλί.

"Ο επί εννιά χρόνια σύντροφός της (1987 - 1996) μιλάει για το πρώτο τους φιλί, την διαφορά ηλικίας και τις τελευταίες της ώρες.

Ο Κώστας μίλησε για την αρχή, την μέση και το τέλος της σχέσης τους. Ξεκινώντας από το πρώτο τους φιλί, στις πρόβες του "Λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά": "Το ερωτικό ούτε καν που περνούσε από το μυαλό μου και νομίζω ούτε από το δικό της, γιατί ήταν σκληρή επαγγελματίας. Μέχρι που ήρθε η στιγμή στις πρόβες να κάνουμε το φιλί της παράστασης. Εκεί τα ξεχνάω όλα και κάτι μαγικό συνέβη. Φιλιόμαστε κανονικά και γυρίζει η Αλίκη και λέει μπροστά στους ηθοποιούς στον σκηνοθέτη και στους τεχνικούς: "Ωπα, κοίτα απόδοση ο μικρός"..."

Όσον αφορά την διαφορά ηλικίας μεταξύ τους, επισημαίνει: "Όσο κρατήσει" μου έλεγε. Το τι γράφανε δεν περιγράφεται. Από την άλλη, η Αλίκη έδινε και μια ελπίδα σε γυναίκες που βρισκόντουσαν στην ωριμότητα τους, ότι η διεκδίκηση δεν σταματάει. Το '87 φαντάσου, όχι σήμερα (...) Η διαφορά ηλικίας δεν έβαζε τρικλοποδιά. Μην σου πω ότι εγώ ήμουν πιο συντηρητικός, πιο κουμπωμένος και μου έλεγε, "Αμάν πια, πήρα έναν νέο και βρήκα ένα γέρο"."

Προσθέτοντας πως: "Η Αλίκη δεν είχε πρόβλημα με την ηλικία της. Την έλεγε μέσα από γρίφους. Είχε γίνει κάποια στιγμή μέρος του παιχνιδιού. Της εικόνας της. Πολλές φορές το ξορκιζε κι έλεγε: "Στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάμε για σχοινί"."

Τέλος, σχετικά με τις δραματικές τελευταίες της ώρες, ο Κώστας Σπυρόπουλος θυμάται "Όταν ήρθε το σκοτάδι, συμπεριφέρθηκε σαν επαγγελματίας. Θυμάμαι το θάρρος της. Γνώριζε τα πάντα. Από τις αρχές του Ιουλίου του 1996 έπεφτε συνεχώς σε κώμα και μετά ξυπνούσε. Μια μέρα μου είχε πει: "Κωστάκη, αν συνεχιστεί για πολύ αυτό, βγάλτε τα καλώδια. Ξηλώστε τα!". Στις 20 Ιουλίου, μέρα των γενεθλίων της έπεσε σε κώμα. Στις 23 ανακοινώθηκε ότι έφυγε", αναφέρει η ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

womantoc.gr