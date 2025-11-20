Επί τάπητος οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε Κύπρο και ΕΕ

Πραγματοποιήθηκε χθες, συνάντηση μεταξύ του ΚΕΒΕ και αντιπροσωπείας του οργανισμού Connect Europe στα γραφεία της Cyta.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η διερεύνηση τρόπων βελτίωσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Μαζί με το ΚΕΒΕ, συμμετείχαν και δύο εταιρείες-μέλη του που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ενισχύοντας τη συζήτηση με την εμπειρία και τις προτάσεις τους.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αύξηση της γραφειοκρατίας και του κόστους, που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα, καθώς και στην ανάγκη για απλοποίηση διαδικασιών και ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων.

Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών και στον ρόλο της Κύπρου στην προώθηση των ευρωπαϊκών στόχων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και στην ανάγκη για απλοποίηση, απορρύθμιση και εναρμόνιση του ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού πλαισίου, με αναφορές σε κανονισμούς όπως το Digital Networks Act, το Digital Package και το Cloud and AI Development Act.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας σε στρατηγικούς τομείς, όπως τα ευρωπαϊκά υπολογιστικά νέφη (EU Cloud Rulebook), καθώς και στην ανάγκη για ισχυρή κυβερνοασφάλεια και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία της στοχευμένης ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προσαρμογή των επιχειρήσεων και των οργανισμών στις νέες ψηφιακές απαιτήσεις.

Το ΚΕΒΕ παρουσίασε επίσης τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε, με στόχο τη συλλογή απόψεων και εμπειριών των τοπικών επιχειρήσεων για τις πραγματικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον ψηφιακό τομέα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης υπογράφηκε κοινή δήλωση, η οποία τονίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται άμεσα ένα απλοποιημένο και σύγχρονο πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις, η καινοτομία και η ψηφιακή ανταγωνιστικότητα.

Η κοινή δήλωση καλεί την Κυπριακή Προεδρία να ηγηθεί αυτής της μεταρρύθμισης μέσω ενός φιλόδοξου Digital Networks Act και Digital Omnibus.