Ντάνιελ Ράντκλιφ: Έγραψε γράμμα στον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν για τον ρόλο του Χάρι Πότερ στη νέα τηλεοπτική σειρά

Το νέο καστ του Χάρι Πότερ και το μήνυμα του Ράντκλιφ στον πρωταγωνιστή

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, ο ηθοποιός που για δέκα ολόκληρα χρόνια (2001-2011) υποδύθηκε τον εμβληματικό ρόλο του Χάρι Πότερ στις οκτώ ταινίες της σειράς, αποκάλυψε ότι έγραψε προσωπικό γράμμα στον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του διάσημου μάγου στην τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ από το HBO.

Ο Ράντκλιφ, αν και γνωρίζει ότι η νέα σειρά θα ακολουθήσει τη δική της πορεία, δεν παρέλειψε να ευχηθεί στον «διάδοχό» του να ζήσει την εμπειρία του ρόλου όσο το δυνατόν καλύτερα, επισημαίνοντας ότι ελπίζει να περάσει ακόμη πιο όμορφα από εκείνον, ο οποίος, όπως είπε, «πέρασε φανταστικά» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ταινιών.

Το γράμμα

«Δεν θα έλεγα ότι όποιος πρόκειται να παίξει τον Χάρι πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μου, αλλά είμαι σε επαφή με μερικούς ανθρώπους στην παραγωγή», ανέφερε ο 36χρονος ηθοποιός σε συνέντευξή του στην εκπομπή Good Morning America. «Έγραψα στον Ντόμινικ και του έστειλα ένα γράμμα, και εκείνος μου απάντησε με ένα πολύ γλυκό σημείωμα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι δεν θέλει η παρουσία του στις ταινίες να γίνει «σκιά» για τους νέους ηθοποιούς που αναλαμβάνουν τον ρόλο.

Το καστ της σειράς

Η τηλεοπτική σειρά του HBO, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027, θα περιλαμβάνει νέους ηθοποιούς στο κεντρικό καστ, με τον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν στον ρόλο του Χάρι, την Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη και τον Άλαστερ Στάουτ ως Ρον. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Λοξ Πρατ (Ντρέικο Μάλφοϊ), Αλεσία Λεόνι (Πάρβατι Πατίλ), Λίο Έρλι (Σέιμους Φίνιγκαν), Ρόρι Γουίλμοτ (Νέβιλ Λόνγκμποτ) και Άμος Κίτσον (Νάντλι Ντάρσλι).

Ο Ράντκλιφ, αν και υπήρξε το απόλυτο πρόσωπο για τον ρόλο του Χάρι Πότερ για σχεδόν δύο δεκαετίες, φαίνεται να υποστηρίζει τη νέα γενιά ηθοποιών, προτρέποντάς τους να ζήσουν την εμπειρία χωρίς άγχη και να την απολαύσουν στο έπακρο. Στο τέλος της ημέρας, η «σκιά» του Χάρι Πότερ μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά η επιθυμία του Ράντκλιφ είναι να βλέπει τη νέα σειρά να ακμάζει και να εξελίσσεται ανεξάρτητα από την παρακαταθήκη των ταινιών.

Η τηλεοπτική σειρά Χάρι Πότερ αναμένεται να αναδείξει μια νέα γενιά φανατικών θαυμαστών και να προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση στη μαγική ιστορία που αγαπήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: iefimerida.gr

 

