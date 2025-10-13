Μια ξεχωριστή φιλανθρωπική βραδιά πραγματοποιείται την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στις 7:00 μ.μ. στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον του LUSH Beach Bar. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Hovig θα σφραγίσει την διασκέδαση της βραδιάς με όμορφες ερμηνείες!

Η εισφορά εισόδου είναι €20 και όλα τα έσοδα των εισιτηρίων θα διατεθούν στον φιλανθρωπικό θεσμό Telethon Κύπρου, για την ενίσχυση του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου και της ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της κ. Γεωργίας Λευκαρίτη, πρέσβειρας του Telethon στη Λάρνακα, η οποία στηρίζει ενεργά τον φιλανθρωπικό θεσμό και τις δράσεις του.

Η Πετρολίνα ενισχύει για ακόμη μια φορά το Telethon, στο πλαίσιο της διαχρονικής και έμπρακτης στήριξης του έργου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, συμβάλλοντας στην προώθηση της έρευνας και στη στήριξη των ασθενών.

Εισφορά εισόδου: €20.

Για κρατήσεις: 70008089.

Χορηγός Εκδήλωσης: Πετρολίνα

Θερμές ευχαριστίες στο LUSH Beach Bar, για την φιλοξενία.

Telethon Κύπρου | «Ας μιλήσει η Καρδιά μας»