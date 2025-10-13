Σλοβακία: Τουλάχιστον 66 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Η Πετρολίνα ενισχύει για ακόμη μια φορά το Telethon: «Στο ρυθμό της Καρδιάς μας» - Ένα μουσικό ταξίδι με τον Hovig

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Η Πετρολίνα ενισχύει για ακόμη μια φορά το Telethon, στο πλαίσιο της διαχρονικής και έμπρακτης στήριξης του έργου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, συμβάλλοντας στην προώθηση της έρευνας και στη στήριξη των ασθενών.

Μια ξεχωριστή φιλανθρωπική βραδιά πραγματοποιείται την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στις 7:00 μ.μ. στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον του LUSH Beach Bar. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Hovig θα σφραγίσει την διασκέδαση της βραδιάς με όμορφες ερμηνείες!

Η εισφορά εισόδου είναι €20 και όλα τα έσοδα των εισιτηρίων θα διατεθούν στον φιλανθρωπικό θεσμό Telethon Κύπρου, για την ενίσχυση του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου και της ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της κ. Γεωργίας Λευκαρίτη, πρέσβειρας του Telethon στη Λάρνακα, η οποία στηρίζει ενεργά τον φιλανθρωπικό θεσμό και τις δράσεις του.

Η Πετρολίνα ενισχύει για ακόμη μια φορά το Telethon, στο πλαίσιο της διαχρονικής και έμπρακτης στήριξης του έργου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, συμβάλλοντας στην προώθηση της έρευνας και στη στήριξη των ασθενών.

Εισφορά εισόδου: €20.
Για κρατήσεις: 70008089. 

Χορηγός Εκδήλωσης: Πετρολίνα
Θερμές ευχαριστίες στο LUSH Beach Bar, για την φιλοξενία.

Telethon Κύπρου | «Ας μιλήσει η Καρδιά μας»

Tags

PetrolinaTelethon

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα