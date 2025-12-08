Ληστεία σε βιβλιοθήκη του Σάο Πάολο: Οπλισμένοι δράστες άρπαξαν 13 γκραβούρες Ματίς και Πορτινάρι – Ανυπολόγιστη η καλλιτεχνική αξία

Οκτώ γκραβούρες του Ανρί Ματίς και πέντε έργα του Βραζιλιάνου εικαστικού Κάντιντου Πορτινάρι έκλεψαν δύο οπλισμένοι άνδρες από τη δημοτική βιβλιοθήκη Μάριου ντ’ Αντράντζι στο Σάο Πάολο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας της έκθεσης «Από το βιβλίο στο μουσείο». Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες μέσω καμερών ασφαλείας και διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ληστές ακινητοποίησαν έναν φρουρό και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων επισκεπτών, προτού κινηθούν προς τη γυάλινη προθήκη που φιλοξενούσε τα έργα. Εκεί «τοποθέτησαν τα εκθέματα και έγγραφα σε τσάντα από καμβά» και έφυγαν ανενόχλητοι από την κεντρική είσοδο.

Ο δήμος του Σάο Πάολο επιβεβαίωσε την κλοπή, η οποία σημειώθηκε στη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της πόλης. Τα κλεμμένα έργα αποτελούσαν μέρος της έκθεσης που είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο και παρουσίαζε σπάνια βιβλία και εικαστικές δημιουργίες της περιόδου 1940–1950, σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σάο Πάολο (MAM).

Τα έργα και η αξία τους

Οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημες λεπτομέρειες για τα ακριβή έργα που αφαιρέθηκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Folha de São Paulo, ανάμεσα στις γκραβούρες του Ματίς περιλαμβάνονται κολάζ από το εμβληματικό άλμπουμ Jazz (1947), από το οποίο κυκλοφόρησαν παγκοσμίως μόλις περίπου 300 αντίτυπα.

Ο κριτικός και συντηρητής έργων τέχνης Ταντέου Κιαρέλι δήλωσε στην εφημερίδα: «Η πολιτισμική και καλλιτεχνική αξία τους είναι ανεκτίμητη. Η κλοπή τους είναι πολύ λυπηρή».

Οι πέντε γκραβούρες του Πορτινάρι κοσμούσαν το βιβλίο “Menino de Engenho” (1959) του Ζοζέ Λινς ντο Ρέγκο. «Πρόκειται για σπάνια έργα, είναι ελάχιστα πιθανό να τα αγοράσει κάποιος», πρόσθεσε ο κ. Κιαρέλι, υπονοώντας ότι το υλικό είναι δύσκολο να διοχετευθεί στη μαύρη αγορά.

Το ενδιαφέρον για έργα των δύο δημιουργών παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Τον Οκτώβριο, περίπου 60 σκίτσα του Ματίς είχαν εκποιηθεί από την Christie’s έναντι 2,5 εκατ. δολαρίων, ενώ το ρεκόρ του Γάλλου καλλιτέχνη διατηρείται από τον πίνακα Odalisque couchée aux magnolias (1923), που πωλήθηκε το 2018 έναντι 80,8 εκατ. δολαρίων.

Η υπόθεση δεν είναι η πρώτη του είδους στη βραζιλιάνικη μητρόπολη. Το 2007 είχε κλαπεί έργο της σειράς O labrador de café του Πορτινάρι από το Μουσείο Τέχνης του Σάο Πάολο (MASP), σύμφωνα με το G1.

Η νέα ληστεία προστίθεται σε διεθνές κύμα κρουσμάτων εναντίον έργων τέχνης. Πρόσφατα, στο μουσείο του Λούβρου καταγράφηκε κλοπή κοσμημάτων και διαδήματος αξίας τουλάχιστον 88 εκατ. ευρώ, υπόθεση για την οποία έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπιστεί τα κλοπιμαία.

