Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Βρέχει καταρρακτωδώς, αλλά... ποτίζουμε κιόλας!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την ώρα που η Κύπρος δοκιμάζεται από την κακοκαιρία Byron, με προειδοποιήσεις για δυνατές βροχές, ανέμους και πλημμυρικά φαινόμενα, η εικόνα στην είσοδο της Λευκωσίας μοιάζει… άλλου καιρού. Κυριολεκτικά! Τα αυτόματα σπρινκλερ να ποτίζουν αμέριμνα το γκαζόν στην είσοδο της πρωτεύουσας, λες και βρισκόμαστε σε ανοιξιάτικη νηνεμία. Την ίδια στιγμή που οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να περιορίσουν τη χρήση νερού λόγω και της υδατικής κρίσης, το σύστημα άρδευσης φαίνεται να λειτουργεί απτόητο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια ασυνεννοησία μεταξύ υπηρεσιών, αλλά η χρονική συγκυρία κάνει το θέαμα ακόμη πιο σουρεαλιστικό.

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΤΙΣΣΑ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα