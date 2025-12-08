ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Βρέχει καταρρακτωδώς, αλλά... ποτίζουμε κιόλας!

Την ώρα που η Κύπρος δοκιμάζεται από την κακοκαιρία Byron, με προειδοποιήσεις για δυνατές βροχές, ανέμους και πλημμυρικά φαινόμενα, η εικόνα στην είσοδο της Λευκωσίας μοιάζει… άλλου καιρού. Κυριολεκτικά! Τα αυτόματα σπρινκλερ να ποτίζουν αμέριμνα το γκαζόν στην είσοδο της πρωτεύουσας, λες και βρισκόμαστε σε ανοιξιάτικη νηνεμία. Την ίδια στιγμή που οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να περιορίσουν τη χρήση νερού λόγω και της υδατικής κρίσης, το σύστημα άρδευσης φαίνεται να λειτουργεί απτόητο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια ασυνεννοησία μεταξύ υπηρεσιών, αλλά η χρονική συγκυρία κάνει το θέαμα ακόμη πιο σουρεαλιστικό.

ΛΕΥΚΩΣΙΑΤΙΣΣΑ