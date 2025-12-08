ΟΗΕ: Μειώνει στο μισό τον προϋπολογισμό για ανθρωπιστική βοήθεια εν μέσω κρίσεων – Η χρηματοδότηση σε ιστορικό ναδίρ

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα ζητήσει για το 2026 προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας σχεδόν μισό από αυτόν που είχε αρχικά ελπίσει για φέτος, αναγνωρίζοντας μια δραματική πτώση στη χρηματοδότηση από τους δωρητές, την ώρα που οι ανάγκες παγκοσμίως παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η νέα έκκληση ύψους 23 δισ. δολαρίων σημαίνει ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν άμεση και κρίσιμη ανάγκη βοήθειας θα μείνουν εκτός, καθώς οι μειώσεις στη χρηματοδότηση υποχρεώνουν τον ΟΗΕ να επικεντρωθεί μόνο στις πιο απελπιστικές περιπτώσεις.

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις όπως κίνδυνοι ασφαλείας σε ζώνες συγκρούσεων, περιορισμένη πρόσβαση και αυξημένες επιθέσεις κατά προσωπικού και εγκαταστάσεων.

«Είναι οι περικοπές που τελικά μας αναγκάζουν σε αυτές τις δύσκολες, σκληρές, σχεδόν απάνθρωπες επιλογές», δήλωσε ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ.

«Είμαστε υπερφορτωμένοι, υποχρηματοδοτούμενοι και υπό επίθεση», πρόσθεσε.

Τα πιο πληττόμενα σημεία: Γάζα, Σουδάν και Συρία

Παρά το γεγονός ότι περίπου 250 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική στήριξη, ο νέος σχεδιασμός του ΟΗΕ για το 2026 αναγνωρίζει 87 εκατομμύρια ως απολύτως προτεραιότητας.

Η μεγαλύτερη επιμέρους έκκληση αφορά τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, με συνολικό αίτημα 4 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος κατευθύνεται στη Γάζα, που έχει καταστραφεί από τον διετή πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς και όπου σχεδόν όλοι οι 2,3 εκατ. κάτοικοι είναι άστεγοι και πλήρως εξαρτημένοι από τη διεθνή βοήθεια.

Ακολουθούν το Σουδάν, που βιώνει μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως, και η Συρία, όπου η παρατεταμένη σύγκρουση και η κατάρρευση των υποδομών κρατούν εκατομμύρια πολίτες σε κατάσταση ανάγκης.

Ο Φλέτσερ προειδοποίησε για «ζοφερό σενάριο αυξανόμενης πείνας, εξάπλωσης ασθενειών και πρωτοφανούς βίας».

Τεράστιο το έλλειμμα στη χρηματοδότηση – Ο ρόλος των ΗΠΑ

Πέρυσι, ο ΟΗΕ είχε ζητήσει 47 δισ. δολάρια για το 2025, ποσό που μειώθηκε όταν έγιναν εμφανείς οι βαθιές περικοπές βοήθειας από τις ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και από άλλους μεγάλους δυτικούς δωρητές όπως η Γερμανία.

Μέχρι τον Νοέμβριο, ο οργανισμός είχε λάβει μόλις 12 δισ. δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, καλύπτοντας λίγο πάνω από το ένα τέταρτο των αναγκών.

Παρά τις περικοπές, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος δωρητής, αν και το ποσοστό της συμμετοχής τους έπεσε από πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου σε 15,6% το 2025.

