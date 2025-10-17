Ο Τραμπ την πάτησε οn camera: Η επική του προσπάθεια να προφέρει σωστά ένα φάρμακο (βίντεο)

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αν και το αντιμετώπισε με χιούμορ, προσπαθώντας να προφέρει σωστά ένα φάρμακο γονιμότητας.

Μιλώντας στον Τύπο, ο Τραμπ δυσκολεύτηκε να προφέρει το φάρμακο γονιμότητας Pergoveris και στη συνέχεια, αστειευόμενος, ρώτησε γιατί δεν μπορούσε να έχει ένα «ωραίο, απλό όνομα».

Η επική προσπάθεια του Τραμπ να προφέρει σωστά το φάρμακο

Η φαρμακοβιομηχανία EMD Serono θα μειώσει το κόστος ενός κοινού φαρμάκου γονιμότητας, μετά από μια συμφωνία που συνήψε με την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη o Αμερικανός πρόεδρος, ενώ παρουσίασε νέες ομοσπονδιακές οδηγίες, που, όπως είπε, θα ενθαρρύνουν τους εργοδότες να προσφέρουν κάλυψη γονιμότητας. Οι νέες οδηγίες θα επιτρέψουν στις εταιρείες να προσφέρουν ανάλογες παροχές.

«Θέλουμε να διευκολύνουμε όλα τα ζευγάρια να αποκτήσουν μωρά, να μεγαλώσουν παιδιά και να ξεκινήσουν τις οικογένειες που πάντα ονειρεύονταν», δήλωσε ο Τραμπ.

Η ανακοίνωση του Οβάλ Γραφείου προσφέρει μια πρώτη ματιά στον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ σκοπεύει να μειώσει το κόστος της εξωσωματικής γονιμοποίησης, όμως υπολείπεται κατά πολύ της προεκλογικής του δέσμευσης να καταστήσει τη θεραπεία δωρεάν.

Trump can't pronounce fertility drug. pic.twitter.com/Gx5BTJz4Xe — Daily Mail (@DailyMail) October 16, 2025



Όπως σημειώνει το Associated Press, πρόκειται για την τρίτη συμφωνία που έχει συνάψει η κυβέρνηση με φαρμακευτικές εταιρείες για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: iefimerida.gr