Με εντυπωσιακό ρεκόρ συμμετοχών γιόρτασε 10 χρόνια πορείας το επετειακό ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE

Με τεράστια επιτυχία, πρωτοφανή συμμετοχή του κοινού και εντυπωσιακό ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025, ο 10ος και επετειακός αγώνας δρόμου ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE. Ο καθιερωμένος αθλητικός θεσμός της πρωτεύουσας, που επί δέκα συναπτά έτη ενώνει αθλητές από ολόκληρη την Κύπρο και το εξωτερικό, σφράγισε τη δεκαετή του πορεία με μια ξεχωριστή πανηγυρική διοργάνωση, που ενίσχυσε τη φήμη του ως ο πιο διασκεδαστικός αγώνας δρόμου της Λευκωσίας.

Η φετινή διοργάνωση σημείωσε νέο ρεκόρ συμμετοχών, καθώς στον χώρο της εκδήλωσης βρέθηκαν περισσότερα από 4 χιλιάδες άτομα κάθε ηλικίας, για να περάσουν ένα μοναδικό Κυριακάτικο πρωϊνό και να "Τρέξουν Για τα Παιδιά Μας". Με την ενέργεια και το χαμόγελό τους, έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας, προωθώντας την αξία της σωστής διατροφής και της καλής υγείας.

Σταθερός στόχος του ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE παραμένει η καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και η προώθηση της τακτικής άσκησης και ισορροπημένης διατροφής. Όλα τα έσοδα του αγώνα διατίθενται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ «Παιδί, Διατροφή & Υγεία», μέσω του οποίου παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εντελώς δωρεάν εξατομικευμένο πλάνο διατροφής από εγγεγραμμένα μέλη του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.

Το φετινό αγωνιστικό πρόγραμμα, περιλάμβανε ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων, ατομικό δρόμο 10 χιλιομέτρων, εταιρικό και ατομικό δρόμο 5 χιλιομέτρων, καθώς και τον αγώνα 1K FUN RUN για γονείς και παιδιά. Φέτος, για πρώτη φορά, προστέθηκε διαδρομή 5 χιλιομέτρων με τροχοκαθίσματα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για προσβασιμότητα, ισότητα και ενσυναίσθηση.

Η γιορτινή διάθεση κορυφώθηκε με τη λειτουργία του εντυπωσιακού Fun Park που στήθηκε στον χώρο στάθμευσης της Υπεραγοράς ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία χαράς και ψυχαγωγίας, με ελεύθερη είσοδο. Δεκάδες παιχνίδια δεξιοτήτων, πολλές παιδικές δραστηριότητες και μια σειρά από παιχνίδια λούνα παρκ, μεταμόρφωσαν τον χώρο σε ένα πολύχρωμο βασίλειο διασκέδασης, γεμίζοντας τον αέρα με γέλια, ενέργεια και γιορτινή μαγεία.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η αγαπημένη σεφ και Brand Ambassador των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Χριστίνα Χριστοφή, η οποία με το γνώριμο χαμόγελο και τη θετική της ενέργεια ενέπνευσε τους μικρούς μας επισκέπτες μέσα από μια σειρά διαδραστικών εργαστηρίων υγιεινής μαγειρικής. Οι μικροί σεφ φόρεσαν ποδιές, ανέλαβαν δράση και, υπό την καθοδήγηση της Χριστίνας, δημιούργησαν εντυπωσιακές, υγιεινές λιχουδιές μαθαίνοντας παράλληλα τα μυστικά της ισορροπημένης διατροφής με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Η συμμετοχή και ο ενθουσιασμός τους ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, γεμίζοντας τον χώρο με χαμόγελα και δημιουργική διάθεση.

Την επετειακή διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, χορηγοί και υποστηρικτές του αγώνα, χιλιάδες δρομείς κάθε ηλικίας, και πλήθος εθελοντών και συνεργατών των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, ενισχύοντας το σύνθημα: "Τρέχουμε για τα παιδιά μας".

Τον συντονισμό του αγώνα ανέλαβε, για ακόμη μια χρονιά, ο κ. Σωτήρης Μαύρος στον ρόλο του Τεχνικού Διευθυντή, ενώ την παρουσίαση ανέλαβαν οι αγαπημένοι παρουσιαστές Χριστιάνα Αριστοτέλους και Λούης Πατσαλίδης. Την επιμέλεια της επιτυχημένης εκδήλωσης ανέλαβε η κ. Νατάσα Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE 2025 πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, και με τη στήριξη των μεγάλων χορηγών Deloitte, Eurobank και Primetel. Ο αγώνας 1Κ Fun Run διοργανώθηκε με τη στήριξη της γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης. Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν οι εταιρείες: Universal Life, Holland & Barrett, NCR VOYIX, NEXTECH, Landas Colour Ltd, Powerade, ACS Courier και Bean Bar, ενώ υποστηρικτές ήταν: δικηγορικό γραφείο Παπαδόπουλος, Λυκούργος και Σία Δ.Ε.Π.Ε., Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκκος, Alpan Electroline Ltd, Estrella, Agros Juice, Foody και Capacitor Partners. Χορηγός επικοινωνίας της διοργάνωσης ήταν ο ραδιοφωνικός σταθμός Mix FM.

Το ραντεβού για τον 11ο αγώνα ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE έχει ήδη ανανεωθεί για τις 18 Οκτωβρίου 2026, με στόχο ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή και νέες, αξέχαστες εμπειρίες για όλους.