Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Όμιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ: Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Εμμηνόπαυση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Γνώση που σπάει τα ταμπού και λύσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης στις 18 Οκτωβρίου, ο Όμιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, σε συνεργασία με το Nicosia Mall και με τη στήριξη της Γυναικολογικής και Μαιευτικής Εταιρείας Κύπρου, διοργάνωσε Εκστρατεία Ενημέρωσης, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την εμμηνόπαυση και τα συμπτώματά της.

Στόχος της εκστρατείας, μέσα από την πληροφόρηση του κοινού, ήταν να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών κατά τις διαφορετικές φάσεις της εμμηνόπαυσης, καθώς και η σημαντικότητα της ορθής διαχείρισης των συμπτωμάτων για μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Η εκστρατεία είχε σκοπό να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες ώστε να αναγνωρίζουν τα σημάδια της εμμηνόπαυσης και να αναζητούν τις κατάλληλες λύσεις.

Σε ευθυγράμμιση με την αποστολή του Ομίλου ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ «να κάνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα», επιδίωξη της εκστρατείας ήταν να σπάσουν τα ταμπού γύρω από την εμμηνόπαυση και οι γυναίκες, μέσα από την ενδεδειγμένη υποστήριξη, να διαχειριστούν με γνώση, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία αυτή τη σημαντική φάση της ζωής τους.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα