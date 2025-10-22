Όμιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ: Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Εμμηνόπαυση

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης στις 18 Οκτωβρίου, ο Όμιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, σε συνεργασία με το Nicosia Mall και με τη στήριξη της Γυναικολογικής και Μαιευτικής Εταιρείας Κύπρου, διοργάνωσε Εκστρατεία Ενημέρωσης, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την εμμηνόπαυση και τα συμπτώματά της.

Στόχος της εκστρατείας, μέσα από την πληροφόρηση του κοινού, ήταν να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών κατά τις διαφορετικές φάσεις της εμμηνόπαυσης, καθώς και η σημαντικότητα της ορθής διαχείρισης των συμπτωμάτων για μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Η εκστρατεία είχε σκοπό να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες ώστε να αναγνωρίζουν τα σημάδια της εμμηνόπαυσης και να αναζητούν τις κατάλληλες λύσεις.

Σε ευθυγράμμιση με την αποστολή του Ομίλου ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ «να κάνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα», επιδίωξη της εκστρατείας ήταν να σπάσουν τα ταμπού γύρω από την εμμηνόπαυση και οι γυναίκες, μέσα από την ενδεδειγμένη υποστήριξη, να διαχειριστούν με γνώση, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία αυτή τη σημαντική φάση της ζωής τους.