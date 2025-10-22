Η Κάλυμνος έκλεισε με μεγάλη επιτυχία το Διεθνές Φεστιβάλ Αναρρίχησης 2025

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 3.500 αναρριχητών και φίλων της υπαίθριας δράσηςαπό όλο τον κόσμο, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Διεθνές Φεστιβάλ Αναρρίχησης Καλύμνου 2025, που πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση για τέσσερις ημέρες, το νησί των σφουγγαράδων μετατράπηκε ξανά σε σημείο αναφοράς της παγκόσμιας αναρριχητικής κοινότητας, αποδεικνύοντας ότι η Κάλυμνος παραμένει κορυφαίος προορισμός εμπειρίας, αθλητισμού και αυθεντικής φιλοξενίας.

Το Φεστιβάλ συνδύασε αθλητική δράση, πολιτισμό και εξωστρέφεια, μέσα από αναρριχητικές εξορμήσεις στα πιο εμβληματικά πεδία του νησιού, εκπαιδευτικά workshops, κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις, εκθέσεις και γαστρονομικά δρώμενα που ανέδειξαν τη φυσική και πολιτιστική ταυτότητα της Καλύμνου.

Ξεχώρισε η παρουσία διεθνών προσωπικοτήτων του χώρου όπως ο SilvoKaro, ζωντανός θρύλος της σλοβενικής ορειβασίας και τιμημένος με το Χρυσό Πιολέ (Pioletd’Or), η SylviaLoreggianαπό την Ιταλία, μία από τις πλέον δραστήριες γυναίκες οδηγούς βουνού παγκοσμίως, και ο Marcin Jamkowski, Πολωνός κινηματογραφιστής και πρώην αρχισυντάκτης τουNationalGeographicPoland, ο οποίος παρουσίασε την ταινία του StrongerthanEver — μια ωδή στην ανθρώπινη αντοχή και την κοινότητα των αναρριχητών.

Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν ο Κώστας Γραφανάκης και ο Μάνθος Βαλσαμίδης, δύο αναρριχητές που ενώνουν το επιστημονικό υπόβαθρο με την αγάπη για τη φύση, συμβάλλοντας στην προβολή της Ελλάδας ως χώρας με ισχυρή αναρριχητική κουλτούρα.

Η αντιδήμαρχος τουρισμού Καλλιόπη Κουτούζη Vogelzang ανέφερε πως : «Η Κάλυμνος έδειξε για ακόμη μία χρονιά ότι η αναρρίχηση δεν είναι απλώς ένα άθλημα• είναι φιλοσοφία ζωής. Μέσα από το Φεστιβάλ, το νησί μας προβάλλει τη φυσική του ομορφιά, τις αξίες της φιλοξενίας και την αυθεντικότητα που αναζητούν οι ταξιδιώτες του σήμερα. Η αναρρίχηση αποτελεί πρεσβευτή του τουρισμού εμπειρίας και της βιώσιμης ανάπτυξης που θέλουμε για την Κάλυμνο».

Το Φεστιβάλ υλοποιήθηκε με τη στήριξη του Δήμου Καλυμνίων, τη συνδρομή της CK Strategies, καθώς και τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων, εθελοντών και επιχειρηματιών, που με ενθουσιασμό συνέβαλαν στην επιτυχία μιας διοργάνωσης που ξεπερνά τα στενά όρια του αθλητισμού και αναδεικνύει το νησί ως τόπο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και ιδεών.

Σημειώνεται πως η Κάλυμνος δεν αποτελεί απλώς προορισμός, είναι εμπειρία. Είναι η γέφυρα ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο, το πεδίο όπου η περιπέτεια συναντά την ηρεμία, και η προσπάθεια μετατρέπεται σε έμπνευση.

Το ραντεβού ανανεώνεται για τις 2-3-4 Οκτωβρίου 2026, με την υπόσχεση ότι η επόμενη διοργάνωση θα φέρει ακόμη περισσότερους αναρριχητές και φίλους της φύσης στο νησί που συνεχίζει να σκαρφαλώνει στην κορυφή της παγκόσμιας προτίμησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν : https://kalymnosclimbingfestival.gr/