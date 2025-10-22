Με ρεκόρ συμμετοχών και απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Cyprus Rock Climbing Festival (CRCF) 2025 το τριήμερο 17-19 Οκτωβρίου, στο εμβληματικό αναρριχητικό πεδίο της Ίνειας. Κύριος διοργανωτής ήταν ο ΜΚΟ Active Zone Outdoor, με την τεχνική οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ να απαρτίζεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές αναρρίχησης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και με την πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Ακάμα, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη μοναδική περιβαλλοντική αξία της περιοχής. Το Φεστιβάλ πέτυχε τον βασικό του στόχο, προστίθεται στην ανακοίνωση, δηλαδή, να προσελκύσει ένα σημαντικό πλήθος ντόπιων και ξένων αναρριχητών, καθώς και λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, απέδειξε ότι το φυσικό αυτό τοπίο αποτελεί πολύτιμο πόρο όχι μόνο για τους αναρριχητές, αλλά και για όλους τους λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων, προωθώντας την υπεύθυνη εμπλοκή με τη φύση. Συγκεκριμένα, το τριήμερο φεστιβάλ προσέφερε μια σειρά από εργαστήρια αναρρίχησης κατάλληλα για όλα τα επίπεδα, ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας στο άθλημα.

Συνολικά 150 άτομα συμμετείχαν σε εξειδικευμένα τεχνικά εργαστήρια, όπως το: "IntrotoSportClimbing" και "Projecting&RouteBreakdown", “FallingandDynamicBelaying”, “IntrotoTrad” και πολλά άλλα. Ως σημαντική καινοτομία της φετινής διοργάνωσης ξεχώρισε η διάλεξη με θέμα “InjuryPreventionandManagementforclimbers”, με εισηγητή τον Chris Costa, καταξιωμένο φυσιοθεραπευτή και επί χρόνια αναρριχητή, ο οποίος παρείχε στους συμμετέχοντες πολύτιμες και πρακτικές γνώσεις για την πρόληψη και την ορθή διαχείριση των αθλητικών τραυματισμών στην αναρρίχηση.

Το Φεστιβάλ προώθησε την κοινωνική συμπερίληψη, προσφέροντας σε άνω των 150 ατόμων από πολλές κοινωνικές ομάδες την ευκαιρία να συμμετάσχουν, να γνωρίσουν και να απολαύσουν το άθλημα της αναρρίχησης.

Συγκεκριμένα, ομάδες-στόχου αποτέλεσαν άτομα με οπτική, κινητική και νοητική αναπηρία, νέοι με λιγότερες ευκαιρίες ενασχόλησης με το άθλημα, καθώς και οικογένειες. Για αυτές τις ομάδες, σχεδιάστηκαν και προσαρμόστηκαν ειδικά εργαστήρια αναρρίχησης, τα οποία πραγματοποιήθηκαν υπό την άρτια επίβλεψη και τον συντονισμό έμπειρων, πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Εκτός από τις λοιπές δράσεις, διεξήχθη επιτυχώς και ένας διαγωνισμός αθλητικής αναρρίχησης. Ο διαγωνισμός περιλάμβανε δύο κατηγορίες: τον «Μαραθώνιο» και τις διαδρομές «Μέσου Βαθμού Δυσκολίας», προσφέροντας έτσι στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα φιλικό περιβάλλον ευγενούς άμιλλας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, διοργανώθηκε διαγωνισμός φωτογραφίας, ο οποίος προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι διαγωνιζόμενοι αναμετρήθηκαν στις θεματικές ενότητες «Δράση» και «Φυσικό Τοπίο». Ως νικητές αναδείχθηκαν, αντίστοιχα, ο Ανδρέας Ιακώβου και η Anna Maria Weinhold, οι οποίοι ξεχώρισαν μέσα από την καλλιτεχνική ματιά των φωτογραφιών τους. Επίσης, το φεστιβάλ φιλοξένησε μια σειρά ενδιαφέρουσων παρουσιάσεων στο γραφικό αμφιθέατρο της Ίνειας. Το πρόγραμμα περιέλαβε αφηγήσεις αναρριχητών για τις εμπειρίες τους σε διεθνείς προορισμούς, καθώς και ανοιχτό διάλογο για την περιβαλλοντική προστασία των ευαίσθητων περιοχών κατά την αναρρίχηση. Ιδιαίτερη στιγμή και φετινή καινοτομία αποτέλεσε η παρουσία της Κωνσταντίνας Αλεξανδρίδου.

Ως adaptiveclimber, η Κωνσταντίνα μετέφερε τη συγκλονιστική προσωπική της εμπειρία και τα δικά της μηνύματα σχετικά με την αναπηρία, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η αναρρίχηση μπορεί να αποτελέσει ένα άθλημα προσβάσιμο σε όλους, ανεξάρτητα από τις κινητικές τους ικανότητες. Αξιοσημείωτη ήταν, τέλος, η συνεργασία και η συμβολή του οργανισμού RESETCenter στην παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης σε θέματα προσβασιμότητας.

Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αγώνα αγωνιστικού προσανατολισμού (Orienteering), που διοργάνωσε ο σύλλογος Orientaction. Συνολικά συμμετείχαν 60 άτομα ανεξαρτήτου επιπέδου, οι οποίοι εξερεύνησαν το φυσικό τοπίο και τις κρυφές γωνιές του χωριού.

Ο αγώνας λειτούργησε ως μια διαδραστική περιήγηση που ενίσχυσε την άμεση γνωριμία με την τοπική κοινότητα, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς και μεταφέροντας την αίσθηση της ζεστής φιλοξενίας. Το μουσικό σχήμα «Καλώδυο» επένδυσε μουσικά το φεστιβάλ με ένα ποιοτικό και απολαυστικό πρόγραμμα ζωντανής ελληνικής μουσικής, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ατμόσφαιρα κεφιού και χαλάρωσης μετά τις δραστηριότητες της ημέρας.

Όπως αναφέρεται, το τριήμερο φεστιβάλ σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ενισχύοντας σημαντικά την αλληλεπίδραση και τον διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων, των επισκεπτών και της φιλόξενης τοπικής κοινότητας της Ίνειας.

Οι πολυάριθμες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν –όπως η πεζοπορία στη θεματική διαδρομή «Αφροδίτη», το κυνήγι θησαυρού, οι χειροτεχνίες και παιχνίδια στην κεντρική πλατεία, η επίσκεψη στο μουσείο Χελώνας και οι συζητήσεις για περιβαλλοντικά θέματα – προσέλκυσαν άνω των 400 συμμετεχόντων και έδωσαν την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να συνδεθούν με τους κατοίκους, να εκτιμήσουν την πολιτιστική και φυσική αξία του χωριού και να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι διοργανωτές εκφράζουν τις ιδιαίτερες ευχαριστίες τους στον Χρυσό Χορηγό του φεστιβάλ, την outdoor εταιρεία ρουχισμού και εξοπλισμού TheNorthFace. Η πολύτιμη υποστήριξή της ενίσχυσε καθοριστικά την εκδήλωση και επιβεβαίωσε την κοινή φιλοσοφία των διοργανωτών, η οποία βασίζεται στην προώθηση της εξερεύνησης, καθώς και στην έμπρακτη αγάπη για τον αθλητισμό και τη φύση, σημειώνουν .

Εκτός από τον Χρυσό Χορηγό, σημαντική και ανεκτίμητη υπήρξε η συνεισφορά και όλων των υπόλοιπων χορηγών και υποστηρικτών για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος του CRCF 2025, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς δώρων στους νικητές των διαγωνισμών. Επιπρόσθετα θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στον Δήμαρχο Ακάμα, κ. Μαρίνο Λάμπρου, και στον Αντιδήμαρχο Ίνειας, κ. Γιάγκο Τσίβικο, οι οποίοι όχι μόνο τίμησαν το φεστιβάλ με την παρουσία τους, αλλά και παρείχαν την πολύτιμη υποστήριξή τους στη διοργάνωση.

Οι κύριοι Λάμπρου και Τσίβικος, συνεχίζει η ανακοίνωση, υπογράμμισαν τη σημασία της εκδήλωσης για την ανάδειξη της περιοχής και την αξιοποίησή της ως κόμβου για την προώθηση του αθλήματος της αναρρίχησης. Επιπλέον, εξέφρασαν την ισχυρή τους επιθυμία το φεστιβάλ να καθιερωθεί ως μόνιμος θεσμός για τον τόπο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, το φεστιβάλ είναι μη-κερδοσκοπικό και όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για την συντήρηση των υφιστάμενων αναρριχητικών πεδίων καθώς και για τη διάνοιξη καινούργιων αναρριχητικών διαδρομών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διοργάνωσης, ο μακροπρόθεσμος στόχος παραμένει η καθιέρωση του φεστιβάλ ως μόνιμου θεσμού.

Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η διαρκής προβολή της περιοχής ως ενός δημοφιλούς προορισμού αναρρίχησης και άλλων υπαίθριων δραστηριοτήτων τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους ξένους επισκέπτες. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram (CyprusRockClimbingFestival) και στην ιστοσελίδα μας www.cyprusrockclimbingfestival.com Σημειώνεται πως στην Οργανωτική Ομάδα του Cyprus Rock Climbing Festival είναι η Νίκη Καρουλλά, η Μαρία Ανδρονίκου, ο Γιώργος Ανδρέου και ο Τάσος Μιχαήλ