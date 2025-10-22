Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο ΧΑΚ γραμμάτια δημοσίου 13 εβδομάδων €25 εκατ.

Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025

 Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, 25.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 10ης έκδοσης, Σειράς 2025 (24/10/2025 – 23/01/2026) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €25.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Χρηματιστήριο έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων. Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 24η Οκτωβρίου 2025.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Κ25/ ΤΒ13J25 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0241320817.

Τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο.

Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025.

