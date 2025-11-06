Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τα Beauty Line και τα ZEW For Men στηρίζουν το Movember και σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό pop-up barber shop

Ο Νοέμβριος είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση για την πρόληψη του ανδρικού καρκίνου και την ψυχική υγεία των ανδρών. Κάθε χρόνο, άνδρες σε όλο τον κόσμο αφήνουν μουστάκι για να εκφράσουν τη στήριξή τους και να ενισχύσουν τη δημόσια συζήτηση, κυρίως γύρω από τον καρκίνο του προστάτη, αλλά και άλλες μορφές καρκίνου που επηρεάζουν τους άνδρες.

Για ακόμα μία χρονιά, τα καταστήματα Beauty Line ενώνουν δυνάμεις με τα προϊόντα ZEW For Men, στηρίζοντας ενεργά το κίνημα Movember. Σας περιμένουμε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο pop-up barber shop, όπου επαγγελματίες barbers θα επιμελούνται το στιλ σας και όλοι μαζί να συμβάλουμε σε αυτή την τόσο σημαντική προσπάθεια.

Metropolis Mall, Λάρνακα
7, 8 & 9 Νοεμβρίου / 11:00 – 19:00

My Mall, Λεμεσός
14, 15 & 16 Νοεμβρίου / 11:00 – 19:00

