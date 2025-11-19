6ο Pop Up Talks «Pathfinders: Ανθρώπινα Μονοπάτια»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου, στο οινοποιείο Ζαμπάρτα στον Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού, το 6ο Pop Up Talks – Ιστορίες που Εμπνέουν, με θεματολογία “Pathfinders: Ανθρώπινα Μονοπάτια”. Σε ένα όμορφο και ζεστό περιβάλλον, με την αυθεντική φιλοξενία του οινοποιείου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια βραδιά γεμάτη έμπνευση, βαθιά μηνύματα και ουσιαστικές προσωπικές ιστορίες.

Οι ομιλίες επικεντρώθηκαν στις διαδρομές που χαράζουν οι άνθρωποι μέσα από προκλήσεις, επιλογές και εσωτερικές αναζητήσεις. Οι ομιλητές μοιράστηκαν βιώματα και γνώσεις που αναδεικνύουν τη δύναμη της αυθεντικότητας, της ανθεκτικότητας και της προσωπικής μεταμόρφωσης.

Ο Διευθυντής του Οινοποιείου, Μάρκος Ζαμπάρτας στην ομιλία του με τίτλο «Ανθεκτικότητα με ανθρώπινο πρόσωπο: 20 χρόνια Οινοποιείο Ζαμπάρτας», παρουσίασε την πορεία του οινοποιείου και ανέδειξε πως, χάρη στους ανθρώπους του, στις αξίες του και στην αφοσίωση στην ποιότητα, κατάφερε να ανθίσει μέσα από κρίσεις και προκλήσεις.

Η Δρ. Ελένη Καραγιάννη, κλινική ψυχολόγος και Επικεφαλής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην ομιλία της με τίτλο «Τελικά, τι μας δίνει δύναμη στη ζωή;», ταξίδεψε το κοινό στον κόσμο της ψυχικής ανθεκτικότητας, εξηγώντας πως η δύναμη δεν είναι κάτι δεδομένο, αλλά κάτι που χτίζεται μέσα από τις εμπειρίες, τα λάθη και τα μαθήματα που μας διαμορφώνουν.

Ο Μιχάλης Ττερλικκάς, ερμηνευτής και ερευνητής της κυπριακής παραδοσιακής μουσικής, μίλησε για την προσωπική του διαδρομή και τη βαθιά σχέση του με τον τόπο. «Γεννημένος σε μιαν Κύπρον μιας άλλης εποχής, πολλά διαφορετικής που την σημερινήν, αρκεύκω να στρατεύκουμαι τζ̆αι να ανακαλύφκω τον τόπον μας. Τα τραούδκια, τα παραμύθκια, τες αξίες τζ̆αι τα αήπια μας…» Στο δικό του μοίρασμα με το κοινό, περιέγραψε τις συγκινήσεις, τις ανατροπές και τις αναθεωρήσεις που συνόδεψαν το προσωπικό του ταξίδι.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συζήτηση ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και γευσιγνωσία κρασιού, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ανταλλαγής ιδεών, έμπνευσης και ανθρώπινης σύνδεσης.

Τα Pop Up Talks, επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά τον ρόλο τους ως μια πλατφόρμα που δίνει φωνή σε ανθρώπους με ιστορίες που αξίζει να ακουστούν και που μπορούν να εμπνεύσουν νέες πορείες και προοπτικές.

Η Cyta, κύριος παρουσιαστής της εκδήλωσης, μαζί με τους Στρατηγικούς Συνεργάτες Χαραλαμπίδης Κρίστης, τον Inspirational Partner Health Aid, τον υποστηρικτή Thermomix & Kobold Cyprus, τον Tech Partner Exyde, τον PR Sponsor MSPS Cyprus και τον Creative Partner Appios CreativeStudio, συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης. Τη φιλοξενία της εκδήλωσης παρείχε το οινοποιείο Ζαμπάρτας.

Στο σύνδεσμο Linktree μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τις προηγούμενες εκδηλώσεις των Pop Up Talks.