Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης, απασφάλισε κατά λάθος χειροβομβίδα -Βαριά τραυματίας ένας ακόμη

Τραγωδία σε πεδίο βολής στη Ρόδο, όταν ένας 19χρονος στρατιώτης έχασε τη ζωή και ένας δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά, κατά τη διάρκεια υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την rodiaki, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην περιοχή Αφάντου, όταν δύο άνδρες, 19 και 39 ετών αντίστοιχα προσπάθησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες, ο οποίος θα χρησιμοποιούνταν στο πεδίο βολής. Η έκρηξη προκλήθηκε όταν ο ένας από τους δύο χειρίστηκε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα, η οποία απασφάλισε και εξερράγη επιτόπου.

Μάχη για να σωθεί ο 37χρονος επιλοχίας στη Ρόδο

Ο 19χρονος ΕΠΟΠ έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο 37χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, ο οποίος υπηρετούσε ως πυροτεχνουργός, τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε στο δεξί του χέρι, ενώ τα σκάγια της χειροβομβίδας βρίσκονται σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και το κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Οι γιατροί του νοσοκομείου της Ρόδου δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ αναμένεται άμεσα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε άμεσα και διέταξε έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι συνθήκες ασφαλείας και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει το νησί και βυθίσει στο πένθος τις οικογένειες των στρατιωτών.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για το περιστατικό στη Ρόδο:

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος. Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

