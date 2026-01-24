Σέρρες: Ποινή φυλάκισης δύο ετών στη διευθύντρια που φίμωσε μαθητή - «Παίζαμε, το έκανα για πλάκα», υποστήριξε

Ποινή φυλάκισης δύο χρόνων, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών στη 60χρονη καθηγήτρια-διευθύντρια γυμνασίου που κατηγορείται ότι φίμωσε με κολλητική ταινία έναν 13χρονο μαθητή.

Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και αποφασίστηκε η ποινή της να είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως, ενώ από την πλευρά της η διευθύντρια άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Παίζαμε, υποστήριξε η διευθύντρια για το περιστατικό

«Την Πέμπτη παρουσιάζαμε εργασίες στην τάξη. Όλοι μιλούσαν το ίδιο και ο 13χρονος. Λέω στην αδερφή του μου επιτρέπεις να βάλω μια ταινία για να μη μιλάει; Γελούσαμε. Πάω παίρνω την ταινία και του τη βάζω στο στόμα για πλάκα. Για να συνεχίσουμε το μάθημα.

Στο μεσοδιάστημα εγώ βγήκα έξω να πάρω ένα μαρκαδόρο και όταν γύρισα ήταν δεμένα τα χέρια του. Δεν τους είπα εγώ να τον δέσουν. Δεν έδειξε ο 13χρονος ότι δυσανασχετούσε. Τελειώσαμε και τα παιδιά εξαφανίστηκαν. Ούτε ήρθαν να μου πουν ότι αυτό μας πείραξε ούτε η μητέρα επικοινώνησε μαζί μου.

Περίπου 10 λεπτά ήταν το παιδί με την ταινία στο στόμα. Δεν το φίμωσα. Δεν πήρα την ταινία να του τη βάλω γύρω γύρω από το στόμα. Ήταν μια συμβολική κίνηση επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα προς το τέλος. Με την συναίνεση των μαθητών το έκανα. Ρώτησα και είπα θέλετε να το κάνουμε αυτό (να βάλω την ταινία στο στόμα του). Δεν φαντάστηκα ότι θα τους ενοχλήσει αυτό. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα. Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα».

Σημειώνεται πως η ίδια κατά την έξοδό της από το δικαστήριο τόνισε πως νιώθει αδικημένη από την απόφαση και δεν θέλησε να προβεί σε άλλες δηλώσεις, όπως κατέγραψε ο φακός του thestival.gr.

Νιώθω δικαιωμένη, είπε η μητέρα του μαθητή

Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου, η μητέρα του 13χρονου δήλωσε δικαιωμένη, όπως αναφέρει το voria.gr

«Να ακούτε τα παιδιά σας και να τους συμβουλεύετε να σας μιλάνε. Είναι το πρώτο βήμα για να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία», είπε.

Η ίδια σημείωσε πως ο γιος της παραμένει ψύχραιμος και πως όλοι είναι δίπλα του, ενώ ο πατέρας του ήρθε αμέσως από τη Γερμανία όταν έγινε το συμβάν.

Σχολιάζοντας την απολογία της διευθύντριας, ανέφερε πως «το να δένεις τα χέρια και να φιμώνεις ένα παιδί, δεν είναι αστείο» και αντέκρουσε τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης ότι η ίδια έχει στόχο να κλείσει το σχολείο.

Τι αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε όλες τις ενέργειες σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις καταγγελίες με την καθηγήτρια στις Σέρρες.

Οδηγίες, προκειμένου να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία, έδωσε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης.

Οι εντολές δόθηκαν στον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη δικαιοδοσία των οποίων είναι το σχολείο των Σερρών, όπου σημειώθηκε περιστατικό, κατά το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθηγήτρια έκλεισε το στόμα μαθητή με ταινία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό και, πέρα από τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

