Η συζήτηση για το αν το καπάκι της τουαλέτας πρέπει να είναι πάνω ή κάτω κρατάει... χρόνια μέσα στα νοικοκυριά.

Από υγειονομικής άποψης, οι ειδικοί συμφωνούν ότι για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης βακτηρίων και ιών το καπάκι πρέπει να παραμένει κλειστό.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, αυτό δεν είναι ο μόνος λόγος ανησυχίας, καθώς η ασφάλεια αποτελεί εξίσου σημαντική παράμετρο.

Το κατεβασμένο καπάκι περιορίζει τη διάχυση μικροσκοπικών σωματιδίων και σταγονιδίων στον χώρο, κάτι που συμβάλλει στη διατήρηση της καθαριότητας.

Οι ειδικοί, πάντως, τονίζουν ότι, πέρα από το καπάκι, το πιο κρίσιμο μέτρο υγιεινής είναι ο τακτικός καθαρισμός και η απολύμανση της λεκάνης.

Σύμφωνα με την Consumer Product Safety Commission (CPSC), την αμερικανική ρυθμιστική αρχή που προστατεύει τους πολίτες από κινδύνους σχετιζόμενους με καταναλωτικά προϊόντα, το κλειστό καπάκι δεν αφορά μόνο τα μικρόβια, αλλά και την ασφάλεια των παιδιών.

Για οικογένειες με μικρά παιδιά, η σύσταση είναι σαφής: η λεκάνη πρέπει να παραμένει κλειστή ή να διαθέτει ειδικές παιδικές ασφάλειες.

16 θάνατοι παιδιών κάτω των 5 ετών από πνιγμό σε λεκάνες

Ήδη από το 2002, οι αμερικανικές αρχές είχαν προειδοποιήσει για περιστατικά πνιγμού σε μπάνια.

«Οι τουαλέτες συχνά δεν υπολογίζονται ως πιθανή πηγή πνιγμού στο σπίτι. Το συνηθισμένο σενάριο αφορά ένα παιδί κάτω των τριών ετών που πέφτει με το κεφάλι μέσα στη λεκάνη» είχε αναφέρει η CPSC, σημειώνοντας ότι μεταξύ 1996 και 1999 καταγράφηκαν 16 θάνατοι παιδιών κάτω των 5 ετών από πνιγμό σε λεκάνες.

Η σύσταση αφορά και όσους έχουν κατοικίδια. Το καπάκι πρέπει να παραμένει κλειστό ώστε τα ζώα να μην πίνουν νερό από τη λεκάνη. Εκτός από μικρόβια και παθογόνους οργανισμούς, το νερό μπορεί να περιέχει τοξικά υπολείμματα από καθαριστικά προϊόντα.

Πηγή: iefimerida.gr