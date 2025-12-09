Αυτό το αστρονομικό ποσό ξόδεψε για ποτά το βράδυ μετά τη νίκη του στη Formula 1 ο Lando Norris

O Lando Norris είναι ο νέος πρωταθλητής της Formula 1, μετά από μια δύσκολη χρονιά στα σιρκουί και σε ένα πρωτάθλημα που κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα.

Ο Lando Norris χρειαζόταν να τερματίσει απλά τρίτος, για να κερδίσει την περασμένη Κυριακή το πρωτάθλημα του 2025 της Formula 1, πράγμα που κατάφερε σε έναν αγώνα που είχε ένταση, αγωνία, αλλά όχι τρομερές ανατροπές.

Ετσι, ο 26χρονος Lando Norris έγινε ο 35ος πρωταθλητής της Formula 1, ο νέος «βασιλιάς» του μηχανοκίνητου στη Βρετανία με τη μακρά παράδοση και τον σούπερ σταρ και GOAT Lewis Hamilton.

Και μπορεί στο βάθρο η γιορτή να μην ήταν αναμενόμενη για νικητή πρωταθλήματος μιας και ήταν στο τρίτο σκαλί στο βάθρο του αγώνα και άλλη γιορτή δεν προβλεπόταν, όμως οι πανηγυρισμοί του εντός και εκτός σιρκουί ήταν έντονοι. Εντος σιρκουί γεμάτοι συναίσθημα αφού ο 26χρονος Βρετανός χάθηκε στις αγκαλιές της οικογένειάς του και της φίλης του. Εκτός σιρκουί ήταν τρελοί, με βίντεο που κυκλοφορούν να τον δείχνουν να τραγουδά σε μπαρ του Αμπου Ντάμπι και να παρτράρει non stop με την παρέα του την νίκη στο πρωτάθλημα.

Η Sun μάλιστα αποκαλύπτει και το κόστος της εξόδου της Κυριακής αποδεικνύοντας ότι το αλκοόλ έρρεε κάτι παραπάνω από άφθονο στα δύο μπαρ που επισκέφθηκαν ο Lando Norris με την παρέα του. Σύμφωνα με τη βρετανική ιστοσελίδα ο νέος πρωταθλητής της Formula 1 ξόδεψε 100.000 λίρες τη βραδιά της ζωής του. Ποσό αμελετέο για έναν 26χρονο που βγάζει ήδη δεκάδες εκατομμύρια τον χρόνο.

Η παρέα του Lando Norris διασκέδασε μέχρι τις 6 το πρωί πρώτα στο μπαρ Pearls & Caviar στο ξενοδοχείο Shangri-La και στη συνέχεια στο Amber Lounge στο ξενοδοχείο W.

Εκεί ήταν η σύντροφός του, οι φίλοι του, συνεργάτες του από την ΜcLaren, οι γονείς του Ανταμ και Σίσκα, ο αδελφός του Ολιβερ και άλλα αγαπημένα του πρόσωπα. Ο ίδιος πρωταγωνίστηκε τραγουδώντας το Sweet Carolain και το We Are The Champions.

Αργότερα μοιράστηκε φωτογραφίες από την ξέφρενη βραδινή του έξοδο...

