Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις πετρών σε δρόμους του Τροόδους - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ο ΠτΔ έδεσε το ΔΗΚΟ στο άρμα της κυβέρνησης, ατόνησε το φλερτ με τον ΔΗΣΥ - Επιμένει ο Νικόλας, «όχι τώρα» λέει ο Καρογιάν

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Στις ράγες της συγκυβέρνησης επανέρχεται το ΔΗΚΟ μετά τον ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου και την αύξηση των υπουργών του κόμματος, αφήνοντας στην άκρη το σενάριο της συνεργασίας με τον ΔΗΣΥ.

Στο άρμα της κυβέρνησης έδεσε το ΔΗΚΟ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μέσα από τον πρόσφατο ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την πορεία του κεντρώου κόμματος προς τον ΔΗΣΥ. Η δυσαρέσκεια στο ΔΗΚΟ για τον χειρισμό που τύγχανε το κόμμα από πλευράς κυβέρνησης ήταν έντονη το προηγούμενο διάστημα, με τον βουλευτή Χρύση Παντελίδη να δηλώνει κατ’ επανάληψη ότι μεταξύ ΔΗΚΟ και ΔΗΣΥ υπάρχει συναντίληψη στα βασικά ζητήματα της χώρας. Από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ δήλωνε δημόσια ότι «μπορούμε και πρέπει να αναζητήσουμε συνεργασίες με τ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΠΟΛΙΤΙΚΗΔΗΣΥΕΔΕΚΔΗΠΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα