Ο ΠτΔ έδεσε το ΔΗΚΟ στο άρμα της κυβέρνησης, ατόνησε το φλερτ με τον ΔΗΣΥ - Επιμένει ο Νικόλας, «όχι τώρα» λέει ο Καρογιάν
Στις ράγες της συγκυβέρνησης επανέρχεται το ΔΗΚΟ μετά τον ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου και την αύξηση των υπουργών του κόμματος, αφήνοντας στην άκρη το σενάριο της συνεργασίας με τον ΔΗΣΥ.
