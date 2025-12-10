«Byron»: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες με κίτρινη προειδοποίηση

Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, με ισχύ από τις 05:00 το πρωί μέχρι τις 16:00 σήμερα.

Προειδοποιεί για συνδυασμό βροχόπτωσης και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα νότια, τα ανατολικά και ενδεχομένως στα βόρεια και στα ορεινά.

Σε περίπτωση καταιγίδας είναι πιθανή η πτώση χαλαζιού, ενώ οι άνεμοι θα παρουσιάζουν μεταβολές και θα ενισχύονται.

Η ένταση της βροχής αναμένεται να φτάσει τα 35-55 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ η συνολική βροχόπτωση εκτιμάται γύρω στα 50 χιλιοστά ανά έξι ώρες.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BYRON επηρεάζει την περιοχή. Τα φαινόμενα σταδιακά εξασθενούν μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά ισχυροί και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά παράλια και στα υπόλοιπα παράλια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να σημειωθεί ελαφρά χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Παρά την πορτοκαλί προειδοποίηση που ίσχυε μέχρι τις 05:00, οι βροχές των τελευταίων ωρών θεωρούνται ευεργετικές, καθώς δεν προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος επηρεάζουν την κυκλοφορία στους δρόμους: Καλού Χωριού Ορεινής – Γουρρίου, Γουρρίου – Λαζανιάς, Λαζανιάς – Μαχαιρά, Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά, Πεδουλά – Προδρόμου, Προδρόμου – Λεμύθου, Κακοπετριάς – PINEWOOD – Πεδουλά, Κακοπετριάς – Καρβουνά, Κύκκου – Πεδουλά – Κάμπου.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα.

Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται σταδιακά μικρή άνοδος.

Ένας νεκρός και εκτεταμένες ζημιές στα κατεχόμενα από την κακοκαιρία

Ένας νεκρός, ζημιές και πλημμύρες σε υποστατικά στα κατεχόμενα ήταν ο απολογισμός από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες το νησί.

Προκλήθηκαν, επίσης, υπερχειλίσεις ποταμών και φραγμάτων.

Περισσότερο επλήγησαν το Μπογάζι, η Κερύνεια, το Δίκωμο και το Κιόνελι.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η «πολιτική προστασία» επενέβη για απομάκρυνση ατόμων από τα υποστατικά τους.

Στο κατεχόμενο Καζάφανι εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του, άνδρας ηλικίας 57 ετών ο οποίος αγνοείτο.

Όπως δήλωσε ο λεγόμενος δήμαρχος της κατεχόμενης Λευκωσίας, λόγω υπερχείλισης φραγμάτων κινδυνεύει το νοσοκομείο και εξετάζεται το ενδεχόμενο εκκένωσής του.

Ανακοινώθηκε, επίσης, ότι αύριο θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία.

Ό Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν και εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στα κατεχόμενα.

Εξέφρασε, παράλληλα, ετοιμότητα να παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί η τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Ο Έρχιουρμαν ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και του ανέφερε πως εάν χρειαστεί κάτι θα επικοινωνήσουν ξανά.