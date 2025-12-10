Μίνα Αρναούτη: Ο Παντελίδης έχασε €20.000 το μοιραίο βράδυ, έκανα 17 χειρουργεία, η Φρόσω με 5 μέρες στο νοσοκομείο παίρνει 9.000 κι εγώ με 5,5 μήνες 39.000

Ως κατάφωρα άδικη χαρακτήρισε την απόφαση του Εφετείου Αθηνών η Μίνα Αρναούτη, για τις αποζημιώσεις τόσο της ίδιας όσο και της Φρόσως Κυριάκου που επέβαιναν στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη όταν έγινε το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή του τραγουδιστή. Ταυτόχρονα κατήγγειλε πως δέχεται «μέχρι σήμερα απειλές» όπως «θα σε βιάσω, θα σε φάω, θα σε μαγειρέψω» ενώ προανήγγειλε πως θα πάει την υπόθεση «στον Άρειο Πάγο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

Σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία αναλύεται σε 106 σελίδες, οι δύο γυναίκες θα λάβουν πολύ λιγότερα ποσά από αυτά που ζητούσαν: συγκεκριμένα, η Φρόσω Κυριάκου θα λάβει 9.000 ευρώ και η Μίνα Αρναούτη 39.000 ευρώ.

«Δεν είναι ότι θέλω χρήματα για να φτιάξω το μέλλον μου. Αλλά το μέλλον μου είναι και η υγεία μου. Τα λεφτά που έβγαλε η συγκεκριμένη δικαστής εγώ θα τα δώσω, τα χρωστάω ήδη», είπε η Μίνα Αρναούτη στο MEGA, περιγράφοντας όλα όσα πέρασε με την υγεία της μετά το τροχαίο. «Έχω κάνει 17 χειρουργεία», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ενώ υποστήριξε πως η απόφαση του Εφετείου είναι άδικη «για το μέλλον μου και γενικότερα για όλα τα θύματα των τροχαίων. Δεν είναι μόνο η Μίνα».

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση το δικαστήριο έχει ευνοήσει την ασφαλιστική. Εγώ δεν κινήθηκα εναντίον της οικογένειας. Εγώ κινήθηκα εναντίον της ασφαλιστικής», συμπλήρωσε. Η Μίνα Αρναούτη είπε μεταξύ άλλων πως στο τροχαίο είχαν διαλυθεί τα πλευρά της, ενώ είχε συντριπτικά κατάγματα και πρόβλημα στη σπονδυλική της στήλη.

«Έχω κάνει 17 χειρουργεία»

«Αφού βγήκα από την εντατική, έφτασα να είμαι στον απλό θάλαμο και έπρεπε να κάνω ένα σοβαρό χειρουργείο. Με άνοιξαν στο δεξί πόδι, μια τεράστια τομή, άνοιξαν και το άλλο πόδι για μόσχευμα. Βγαίνοντας από το χειρουργείο -που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο οδυνηρό ήταν- αρχίζω να γίνομαι μπλε. Με τέσσερις παροχετεύσεις κατασφαγμένη να με τρέχουν να δουν τι έχω. Είχα πάθει πνευμονική εμβολή, κινδύνεψε η ζωή μου ξανά. Έχω κάνει 17 χειρουργεία», είπε.

«Ο Παντελίδης ήταν μια χαρά – Έχασε 15.000, 20.000 ευρώ»

«Όταν φύγαμε από το σπίτι, ο Παντελίδης βγήκε και ήταν μια χαρά. Οι καταθέσεις μαρτύρων που ήταν στο σπίτι λέγανε πως ήταν χαρούμενος, χαμογελαστός και δεν παραπατούσε. Κανένας στην κατάθεσή του δεν είπε πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ήταν καλά», είπε η Μίνα Αρναούτη σε ερώτηση για το αν είχε διαπιστώσει πως ο τραγουδιστής είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Την ημέρα του τροχαίου, η ίδια μαζί με την Φρόσω Κυριάκου και τον Παντελή Παντελίδη «πήγαμε σε ένα κέντρο στην Γλυφάδα. Εγώ έκατσα με την άλλη κοπέλα σε ένα πάσο. Ο Παντελής περιτριγυριζόταν από άπειρο κόσμο, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εφικτό να βλέπω. Μετά πήγαμε στο σπίτι, ήταν το τραπέζι και εμείς καθόμασταν στο σαλονάκι. Καθίσαμε στο τραπέζι και μας έδιωξαν. Νομίζω πως ο Παντελίδης έχασε 15.000-20.000 ευρώ αλλά δεν υπήρξαν πραγματικά χρήματα. Νομίζω αυτό πρέπει να έγινε σε 2,5-3 ώρες».

Η Μίνα Αρναούτη ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε κανέναν σε εκείνο το σπίτι: «Ήταν δικοί του φίλοι. Εκείνος είπε να πάμε στο σπίτι του τάδε να παίξουμε πόκερ. Δεν κατάλαβα πως ήταν ένα τραπέζι με μεγάλα ποσά».

«Δεν έχετε δει άνθρωπο με τέτοια ποσότητα αλκοόλ να περπατάει;»

«Την ημέρα του ατυχήματος ο Παντελής μπήκε σε ένα αδιέξοδο και βγήκε με όπισθεν. Σε έναν αρκετά μεγάλο δρόμο. Εγώ να ρωτήσω ένας άνθρωπος που δεν είναι καλά πως έκανε αυτή την όπισθεν; Δεν έχετε δει άνθρωπο με τέτοια ποσότητα αλκοόλ να περπατάει; (...) Μπορεί να σας φαίνεται ψέμα αλλά γίνεται», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ίδια σχολίασε πως «υπάρχουν άνθρωποι που αντέχουν περισσότερο το ποτό. Εγώ που δεν πίνω καθόλου με δύο ποτηράκια θα γίνω χάλια. Όταν δούλευα σε εκείνα τα μαγαζιά ήθελα πέντε ποτάκια για να γίνω χάλια».

«Εγώ τον Παντελή τον γνώρισα πριν γίνει γνωστός, όταν τραγουδούσε σε 30 άτομα. Δεν τον γνώρισα σαν νούμερο ένα τραγουδιστή. Ήξερα και τον αδερφό του. Δεν τους ήμουν άγνωστη κοπέλα», ανέφερε.

«Φορούσα ζώνη»

Η Μίνα Αρναούτη είπε πως φορούσε ζώνη τη στιγμή που έγινε το τροχαίο: «Εγώ έχοντας φοβία με τα ατυχήματα, είχα χάσει και τον μπαμπά μου σε τροχαίο 33 ετών. Φορούσα πάντα ζώνη. Δεν φορούσα όμως ζώνη στο πίσω κάθισμα. Εκείνη την ημέρα βλέποντας τον Παντελή να τρέχει φοβήθηκα και φόρεσα ζώνη. Οι πραγματογνώμονες της Τροχαίας είπαν ότι φορούσα ζώνη. Το πρωτόδικο το δέχτηκε, το εφετείο όχι. Φορούσα ζώνη, είχα σημάδι πάνω στο στήθος μου από την τριβή της ζώνης».

«Η κυρία Κυριάκου καθόταν στο μπροστινό κάθισμα και αν θυμάμαι καλά είχε καταθέσει πως έπαιζε με το κινητό της. Οπότε νομίζω πως δεν θα ήταν σε θέση να αντιληφθεί αν εγώ πίσω έβαλα ζώνη. Στην κυρία Κυριάκου έβγαλε αποζημίωση 9.000 ευρώ με πέντε ημέρες στο νοσοκομείο. Εμένα 39.000 ευρώ με 5,5 μήνες στο νοσοκομείο και όλη την αποθεραπεία», είπε.

Σε ερώτηση για την πρώτη της ανάμνηση μετά το τροχαίο, η ίδια απάντησε: «Να ξυπνάω, να μπαίνει η μάνα μου στην Εντατική και να τη ρωτάω “μαμά τι κάνεις εδώ;”». Η Μίνα Αρναούτη ανέφερε πως οι διασώστες της είπαν κάποιο χρονικό διάστημα μετά το ατύχημα, πως την ώρα του απεγκλωβισμού τους έλεγε «κάντε κάτι να σταματήσει, δεν αντέχω αυτό το μαρτύριο» και «μετά ξύπνησα στην εντατική 35 κιλά».

«Μία μάνα που έχασε το παιδί της μπορεί να μην θέλει να πιστέψει πως ο γιος της οδηγούσε. Αλλά μετά από τόσες αποφάσεις, τόσες έρευνες, κατέθεσαν πυροσβέστες, άνθρωποι που βοήθησαν. Τι λόγο είχαν να πουν ψέματα», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ενώ κάποια στιγμή διερωτήθηκε «το DNA στο τιμόνι ποιανού ήταν;».

«Ζητάω τα νόμιμα»

«Έχω φοβίες και μετατραυματικό στρες. Το βράδυ ξυπνάω και νομίζω πως δεν έχω οξυγόνο. Με πιάνουν κρίσεις πανικού με το παραμικρό. Δεν βγαίνω να πάρω χρήματα, ζητάω τα νόμιμα, αυτά που δικαιούται κάθε άνθρωπος σε τέτοια περίπτωση», είπε η Μίνα Αρναούτη.

Η ίδια δήλωσε πως είχε περάσει από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) το οποίο «μου έβγαλε 43% αναπηρία, επτά χρόνια μετά το ατύχημα με ισχύ δύο ετών. Πώς είναι κάτι προσωρινό μετά από επτά χρόνια; Αυτό το χαρτί πέρασε ως κάτι προσωρινό στο δικαστήριο».

«Σκοπεύω να διεκδικήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου. Θα το πάω στον Άρειο Πάγο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», συμπλήρωσε.

«Καμία επαφή με την οικογένεια Παντελίδη»

Η Μίνα Αρναούτη είπε πως δεν έχει καμία επαφή με την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη: «Εγώ ήμουν στο νοσοκομείο 5,5 μήνες. Όταν ανέλαβε ο δικηγόρος έλεγα στη μαμά μου θα έρθει ο αδερφός του Παντελή. Ήρθε μία φορά και συνάντησε τη μαμά μου. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία επαφή. Δεν ήρθε κάποιος να με ρωτήσει. Μπορεί και αυτοί οι άνθρωποι να είχαν κακούς συμβούλους γύρω τους, δεν ξέρω…».

«Ο κόσμος είχε ταυτιστεί με τον Παντελή, ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που έκανε το όνειρό του. Κανείς δεν ήθελε να φύγει», είπε.

