Χωρίς θέρμανση 2.600 κτήρια κατοικιών στο Κίεβο λόγω ρωσικών πληγμάτων

Επτά τραυματίες και εκτεταμένες διακοπές θέρμανσης μετά τα ρωσικά πλήγματα

Χωρίς θέρμανση έμειναν σχεδόν 2.600 οικιστικά κτήρια στο Κίεβο, λόγω των ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, που οδήγησαν στον τραυματισμό περίπου επτά ανθρώπων, ενώ στοχοποίησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις, δήλωσαν αξιωματούχοι την Πέμπτη.

«Μετά τη μαζική επίθεση της περασμένης νύχτας, λόγω ζημιών σε κρίσιμες υποδομές που στοχοποιήθηκαν από τον εχθρό, σχεδόν 2.600 ακόμη κτήρια στην πρωτεύουσα έμειναν χωρίς θέρμανση», δήλωσε ο Δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Περισσότερες από 1.000 από τις περίπου 12.000 πολυκατοικίες της πρωτεύουσας ήταν ήδη χωρίς θέρμανση μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

