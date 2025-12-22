«Γεμίζω το Δώρο, Μοιράζω Χαμόγελα»: Μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και το Larnaca Metropolis Mall

Μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς έστειλε η χριστουγεννιάτικη δράση «Γεμίζω το Δώρο, Μοιράζω Χαμόγελα» που πραγματοποιήθηκε ως μία συνεργασία του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus με το Larnaca Metropolis Mall και το Συσσίτιο Λάρνακας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, εκατοντάδες επισκέπτες του Metropolis Mall ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αλληλεγγύης, προσφέροντας ξηρά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στο μεγάλο «Χριστουγεννιάτικο Δώρο» που είχε στηθεί απέναντι από την Υπεραγορά Αλφαμέγα. Όλα τα είδη που συγκεντρώθηκαν θα διανεμηθούν σε οικογένειες της τοπικής κοινότητας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ενισχύοντας το πολύτιμο έργο του Συσσιτίου Λάρνακας.

Στο πλαίσιο ζωντανής ραδιοφωνικής μετάδοσης, η ιδρύτρια του Συσσιτίου Λάρνακας, Στάλω Βωνιάτη, αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης που λαμβάνουν καθημερινά οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, υπογραμμίζοντας την αξία τέτοιων συλλογικών πρωτοβουλιών, ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, η Θεοδώρα Τσολάκη, Deputy Head of Marketing, υπογράμμισε τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα των πρωτοβουλιών του Πανεπιστημίου, καθώς και τη συνεχή στήριξη κοινωνικών δράσεων που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και το Larnaca Metropolis Mall εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους τους εθελοντές, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν τη δράση, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων βρίσκεται στο να προσφέρουμε και να μοιραζόμαστε χαμόγελα.