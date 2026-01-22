Η πιο καθαρή πόλη στον κόσμο βρίσκεται στην Ευρώπη - Πάνω από το 80% των κατοίκων δηλώνουν ικανοποιημένοι με αυτήν

Η Κρακοβία αναδείχθηκε η καθαρότερη πόλη του κόσμου για το 2025, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς city break στην Ευρώπη.

Η πολωνική πόλη κατάφερε να ξεπεράσει πόλεις όπως η Σιγκαπούρη, πόλεις της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με το 98,5% των κριτικών να αξιολογεί θετικά την καθαριότητα της πόλης, σύμφωνα με ανάλυση της Radical Storage που βασίστηκε σε περισσότερες από 70.000 αξιολογήσεις στο Google.

Η καθαριότητα δεν αποτελεί όμως μόνο θέμα αισθητικής. Συμβάλλει στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2023, πάνω από το 80% των κατοίκων δηλώνουν ικανοποιημένοι με τους δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες και δρόμους. Η πόλη συνδυάζει την ιστορική της κληρονομιά με σύγχρονες υποδομές, γεγονός που την καθιστά φιλική προς τους πεζούς και τους ποδηλάτες.

Πεντακάθαροι οι δρόμοι της Κρακοβίας

Οι δρόμοι της Κρακοβίας είναι καλά φωτισμένοι και καθαροί, ενώ η καθημερινή καθαριότητα περιλαμβάνει πλύσιμο των δρόμων με νερό και καθημερινό κλάδεμα των χώρων πρασίνου.

Είναι μια πόλη προσβάσιμη στους πεζούς, εύκολη να την περιηγηθεί κανείς με τα πόδια ή με ποδήλατο, και με φθηνά και αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η Κρακοβία έχει τραμ που λειτουργούν όλη τη νύχτα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους. Ως αποτέλεσμα, η πόλη φαίνεται πολύ πιο καθαρή, χωρίς κυκλοφοριακή συμφόρηση και πιο ευχάριστη για τους πεζούς. Διαθέτει δίκτυο ποδηλατοδρόμων και υπόγειες διαβάσεις που ενθαρρύνουν τους κατοίκους να μετακινούνται με ποδήλατο.

Παρά την εξαιρετική καθαριότητα και τη φροντίδα των δημόσιων χώρων, η Κρακοβία αντιμετωπίζει προβλήματα με τα γκράφιτι, τα οποία εμφανίζονται ακόμα και σε παλιά κτίρια. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της πόλης παραμένει εντυπωσιακή, συνδυάζοντας καθαριότητα, λειτουργικότητα και αισθητική, καθιστώντας την έναν από τους πιο προτιμώμενους προορισμούς στην Ευρώπη για τουρίστες και κατοίκους.

