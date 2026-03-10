Στο τραπέζι νέο πάγωμα εκποιήσεων- Στήνεται ξανά το ίδιο σκηνικό πριν τις εκλογές

Το σκηνικό που είχε επαναληφθεί σε προηγούμενες προεκλογικές περιόδους, στήνεται στη Βουλή, με τα κόμματα να προχωρούν στο "πάγωμα" των εκποιήσεων μέχρι η κυβέρνηση να φέρει σχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας δανειοληπτών. Το "πάγωμα" βάζει το θέμα... στον πάγο τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές και δίνει χρόνο για διαβούλευση και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλά προκαλεί και μια αθέμιτη διάκριση μεταξύ των δανειοληπτών, δίνοντας πλεονέκτημα σε όσους αποφεύγουν συστηματικά να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Ο ΔΗΣΥ με ανακοίνωσή του ζήτησε, επικαλούμενος τη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή, την παγοποίηση κάθε εκποίησης πρώτης κατοικίας, αξίας μέχρι €400.000 για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών.

"Σε αυτό το χρονικό διάστημα, το κράτος θα πρέπει να μελετήσει σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Είναι ρόλος του κράτους να ασκήσει τον κοινωνικό του ρόλο", αναφέρει ο ΔΗΣΥ.

Το ΑΚΕΛ, πάντως ζήτησε χθες οι προτάσεις νόμου να τεθούν σε ψηφοφορία.

"Θέση μας είναι, πριν αυτοδιαλυθεί η Βουλή, ο κάθε βουλευτής, η κάθε βουλεύτρια, η κάθε πολιτική δύναμη στη Βουλή, πρέπει να κληθεί να πάρει θέση", είπε χθες ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού.

Νέο νομοσχέδιο

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η ημερήσια διάταξη της οποίας περιελάμβανε και την εξέταση 26 (!) προτάσεων νόμων για τις εκποιήσεις, το υπουργείο Οικονομικών έκανε γνωστό ότι ετοιμάζει νομοσχέδιο για την ενίσχυση των εξουσιών του Ενιαίου Φορέα Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (γνωστός ως Χρηματοοικονομικός Επίτροπος {Χ.Ε.}) και του Τμήματος Αφερεγγυότητας.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών Αυγή Χρυσοστόμου - Λαπαθιώτη είπε ότι το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται νομοσχέδιο το οποίο θα εισάγει το μέτρο της δεσμευτικότητας των αποφάσεων του Χ.Ε., με στόχο την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Σε ότι αφορά το πλαίσιο αφερεγγυότητας και συγκεκριμένα τη διαδικασία εκπόνησης προσωπικών σχεδίων αποπληρωμής, μελετάται να διασυνδεθούν με τον Χ.Ε. για την επιβεβαίωση του ύψους του υπολοίπου.

Υπενθυμίζεται ότι στις αλλαγές του 2023 είχε δοθεί το δικαίωμα προσφυγής στον ΧΕ για επιβεβαίωση χρέους.

«Δυστυχώς δεν έτυχε πλήρους αξιοποίησης αυτό το εργαλείο», ανέφερε η κα. Χρυσοστόμου - Λαπαθιώτη για να προσθέσει ότι «είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, να εισηγηθούμε στοχευμένες και θεσμικά ανθεκτικές λύσεις».

Εκπρόσωπος του Τμήματος Αφερεγγυότητας τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού σχεδίου αποπληρωμής, "το οποίο διαφαίνεται ότι είναι το μοναδικό εργαλείο το οποίο απαντά στις εκποιήσεις, διατηρώντας ισορροπία ανάμεσα σε εγγυητές, χρεώστες και πιστωτές».

Σύμφωνα με την κα. Χρυσοστόμου - Λαπαθιώτη, το σχετικό νομοσχέδιο είναι ακόμη υπό επεξεργασία και δεν θα είναι εφικτό να κατατεθεί στην ολομέλεια πριν το κλείσιμο της Βουλής για τις εκλογές.

«Οριζόντιες λύσεις δεν οδηγούν σε λύση του προβλήματος, αλλά σε αναβολή του προβλήματος, που επανέρχεται εντονότερο και δίνεται λανθασμένο μήνυμα στην αγορά», σχολίασε η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ.

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος

Η Χρηματοοικονομική Επίτροπος Βαλεντίνα Γεωργιάδου ζήτησε από την πλευρά της να εξεταστεί το ενδεχόμενο να προσθέσουν οι βουλευτές πρόνοια όπως μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου για το υπόλοιπο του δανείου, «να υπάρχει και τρόπος ρύθμισης της αποπληρωμής», ενώ εξέφρασε την ανάγκη το κράτος να δει εκ νέου το σχέδιο "Ενοίκιο Έναντι Δόσης".

Σε ότι αφορά τις αποπληρωμές, η κα. Γεωργιάδου εξήγησε ότι τα πιο πολλά ΜΕΔ που βρίσκονται στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και «είναι τερματισμένα, δεν καλύπτονται από την οδηγία διαχείρισης καθυστερήσεως της ΚΤΚ» και συνεπώς επαφίεται στους πιστωτές να αποφασίζουν το πλαίσιο λύσης».

Είπε ακόμη ότι «αυτές οι εταιρείες έχουν περιορισμένο ορίζοντα ζωής στην χώρα μας» και «δεν γίνονται μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις» (με εξαίρεση την ΚΕΔΙΠΕΣ) και πρόσθεσε πως «ακόμη και άτομα τα οποία εισοδηματικά μπορούν να κάνουν πλαίσιο ρύθμισης για να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους, δεν μπορούν να καταλήξουν σε μία ρύθμιση που επαφίεται αποκλειστικά στους πιστωτές».