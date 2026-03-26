Ο Σάκης Ρουβάς έκανε ενόργανη γυμναστική μετά από 20 χρόνια (βίντεο)

Το παρελθόν του στον χώρο της ενόργανης γυμναστικής θυμήθηκε ο Σάκης Ρουβάς.

Όπως εξομολογήθηκε, μάλιστα, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook αυτή ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησε γυμναστικές επιδείξεις μετά από 20 χρόνια.

Αρχικά ο δημοφιλής τραγουδιστής δοκίμασε τις ικανότητές του στον κρίκο κερδίζοντας τον έπαινο του γυμναστή του ενώ στη συνέχεια έκανε μια ανάποδη τούμπα με τη βοήθεια του Λευτέρη Πετρούνια.

Αποκορύφωμα της επίδειξης των γυμναστικών δυνατοτήτων του Σάκη Ρουβά η τούμπα με άλμα που έκανε με επιτυχία με τον γυμναστή να λέει «μπράβο ρε φίλε, απίστευτος».

