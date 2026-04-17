Άννα Βίσση: Το sold out της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, πού σκαλώνει η δεύτερη ημερομηνία και ο διακαής πόθος που λέγεται JLo!

Ο ποιητής και φιλόσοφος Χαλίλ Γκιμπράν είχε πει εύστοχα ότι «υπερβολή είναι μια αλήθεια που έχασε την ψυχραιμία της», ρήση που ταιριάζει εύκολα στα όσα ακούγονται από το πρωί της Παρασκευής για την συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, πόσοι θα πάνε, ποιος θα εμφανιστεί δίπλα της κλπ.

Σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες μέχρι το μεσημέρι είχαν διατεθεί 65.000 εισιτήρια για το live της «απόλυτης» στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 26 Σεπτεμβρίου. Έχουν απομείνει μόνο τα ακριβά (300 και 450 ευρώ) ενώ και αυτά των 477 ευρώ κοντεύουν να εξαντληθούν από τους διάσημους και επώνυμους φίλους της, που θα δώσουν μαζικό παρόν.

Θα διατεθούν σταδιακά άλλες 5.000 φθηνά τις επόμενες μέρες και ίσως υπάρξει και ένας μικρός αριθμός επίσης φθηνών εισιτηρίων λίγα 24ωρα πριν από τη μεγάλη βραδιά, όπως είχε γίνει και με τους Coldplay.

Η φιλοδοξία της παραγωγής είναι οι θεατές να φτάσουν τα 85.000 άτομα ενώ αναζητείται ηχηρό όνομα από την διεθνή μουσική σκηνή για μια guest εμφάνιση δίπλα στην Άννα.

Η παραγωγή προσέγγισε σύμφωνα με πληροφορίες το management του Ricky Martin, αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση ενώ το επόμενο όνομα που μπήκε στο παιχνίδι εικάζεται ότι είναι και ο διακαής πόθος της Βίσση.

Πρόκειται, λένε οι διαρροές, για την Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία εφόσον δεχθεί να έρθει θα εισπράξει ποσό άνω των 500.000 ευρώ για να ερμηνεύσει δύο ή τρία τραγούδια πάνω στην σκηνή για δέκα-δεκαπέντε λεπτά.

Η Λατίνα ερμηνεύτρια θεωρείται ένα από τα πιο καυτά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής και η τελευταία της παγκόσμια περιοδεία ήταν ένα εκπληκτικό υπερθέαμα που άφησε το κοινό της με το στόμα ανοιχτό.

Το κατά πόσο θα είναι διατεθειμένη να έρθει επαφίεται αποκλειστικά σε εκείνη και στο management της, ενώ η παραγωγή του live της Άννας διερευνά και άλλα ονόματα για την λαμπερή βραδιά της 67χρονης σταρ.

Το ερωτηματικό της δεύτερης ημέρας

Με δεδομένο το sold out ήδη αναζητείται δεύτερη ημέρα από την Άννα και το team που την ακολουθεί, την οποία κάποιοι εμφανίζουν ήδη ως σίγουρη, μόνο που δεν είναι και τόσο εύκολο.

Παρότι ιδανικά η «απόλυτη» θα ήθελε η δεύτερη συναυλία να γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία σκαλώνει στις υποχρεώσεις του ΟΑΚΑ, αφού ο Παναθηναϊκός θα έχει Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Η Άννα Βίσση με τον πρώην κιθαρίστα της Κάρλος ο οποίος δεν θα δώσει το παρών στην συναυλία του ΟΑΚΑ

Ως εκ τούτου, μια δεύτερη συναυλία σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη καταπόνηση του αγωνιστικού χώρου και του χόρτου παρά τα μέτρα προστασίας που θα έχουν ληφθεί, αφού θα πατηθεί από χιλιάδες ανθρώπους.

Η συναυλία-υπερπαραγωγή μέσα στο ΟΑΚΑ αναμένεται να κοστίσει συνολικά 5.000.000 ευρώ και θα είναι το πιο εντυπωσιακό live της «απόλυτης». Πρόκειται για ένα σόου που σχεδιάζεται εδώ και λίγους μήνες το οποίο αναμένεται να είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, σε ότι αφορά το κόστος και την παραγωγή.

Τη συναυλία ετοιμάζουν η D & A Productions -πρόκειται για την εταιρεία που συνέστησαν από κοινού η Άννα με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα- και η Galaxias Live Productions.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει η συνολική παραγωγή του σόου που θα παρουσιάσει η Βίσση θα φτάσει τα 5.000.000 ευρώ, ποσό εξωπραγματικό για τα εγχώρια συναυλιακά δρώμενα.

Ετοιμάζεται ένα εντυπωσιακό stage 360 μοιρών με μια ευθεία που θα διατρέχει μερικώς τελικά το ΟΑΚΑ, ενώ ο γενικός σχεδιασμός γίνεται για ένα κοινό που θα αγγίξει τελικά τα 85.000 άτομα.

Από τους U2 στην Άννα

Το φθινόπωρο του 2010 οι U2 το έκαναν με μια σκηνή 360 μοιρών με 83.000 άτομα στο ΟΑΚΑ να χοροπηδάνε σε ένα αλήστου μνήμης live, που έγραψε ιστορία παίζοντας για δυόμιση περίπου ώρες όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Δύο δεκαετίες πριν, στις 31 Μαΐου του 1989 περίπου 100.000 άτομα είχαν δώσει το παρόν στην συναυλία των Pink Floyd στο Ολυμπιακό Στάδιο, οι οποίοι είχαν παρουσιάσει ένα ασύλληπτο οπτικοακουστικό υπερθέαμα για τα δεδομένα της εποχής.

Το τετραφωνικό σύστημα ήχου που ακούστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ιπτάμενο γουρούνι με μάτια-προβολείς λέιζερ και το κρεβάτι που πέρασε πάνω από τα κεφάλια του κοινού και εξαφανίστηκε με μια έκρηξη στην σκηνή είχαν αφήσει τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό.

Τριάντα επτά χρόνια μετά η «απόλυτη» φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια ανεπανάληπτη συναυλία για τους φανατικούς της, οι οποίοι θα κατακλύσουν το ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

Το υπερθέαμα

Όλο το stage, τα φώτα και ο ήχος θα έρθουν από το εξωτερικό σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ ο χλοοτάπητας θα καλυφθεί ώστε να προστατευθεί ή σε διαφορετική περίπτωση θα αλλαχτεί με το κόστος να επιβαρύνει την εταιρία παραγωγής.

Η σκηνοθέτης Κασσάντρα Πάουελ και η χορογράφος Τία Ριβέρα, αναμένεται μετά το Καλλιμάρμαρο να είναι αμφότερες παρούσες και στο live του Σεπτεμβρίου, εκτός αν αλλάξει κάτι στην πορεία.

Η Πάουελ ανέλαβε την σκηνοθεσία των δύο εμφανίσεων της Βίσση στο Καλλιμάρμαρο για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες κάμερες, μια εκ των οποίων ήταν κυριολεκτικά στον αέρα, πάνω σε ειδικό σύρμα που διέτρεχε το στάδιο από την μια άκρη στην άλλη.

Στο ΟΑΚΑ οι κάμερες θα είναι σίγουρα περισσότερες όπως και οι γιγαντοοθόνες που στο Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν 11, ώστε να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην σκηνή όλοι αυτοί που θα είναι στις κερκίδες και σε απομακρυσμένα σημεία έχοντας πληρώσει το φθηνό εισιτήριο.

Τα φώτα και τα λέιζερ θα είναι από «άλλο πλανήτη» σύμφωνα με τα όσα ακούγονται, η διάρκεια της συναυλίας αναμένεται να ξεπεράσει τις τρεις ώρες και η Άννα θα ερμηνεύσει όλες τις διαχρονικές επιτυχίες της.

