Οι κατσαρίδες μπαίνουν και σε καθαρά σπίτια – Πού κρύβονται και πώς να τις προλάβετε

Οι κατσαρίδες είναι από τα πιο συνηθισμένα έντομα-παράσιτα και μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα σπίτι χωρίς να γίνουν άμεσα αντιληπτές. Η παρουσία τους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο χώρος είναι βρόμικος, καθώς μπορούν να επιβιώσουν ακόμη και σε καθαρά σπίτια, αρκεί να βρουν τροφή και νερό.

Πρόκειται για ιδιαίτερα προσαρμοστικά έντομα, τα οποία ζουν, τρέφονται και αναπαράγονται σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα. Αν και συνήθως δεν δαγκώνουν, μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, καθώς ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν αλλεργικές αντιδράσεις ή συμπτώματα άσθματος από την εισπνοή σωματιδίων που προέρχονται από το αποβαλλόμενο δέρμα τους και τα περιττώματά τους.

Πώς εισέρχονται στο σπίτι

Οι κατσαρίδες μπορούν να μπουν σε ένα σπίτι με διάφορους τρόπους. Συχνά περνούν μέσα από μικρές τρύπες και ρωγμές στο κτίριο, ενώ μπορεί να μεταφερθούν και μέσα σε τσάντες, σακίδια, βαλίτσες και άλλα αντικείμενα.

Μπορούν επίσης να εκμεταλλευτούν ανοίγματα γύρω από πόρτες και παράθυρα ή να μετακινηθούν από ένα διαμέρισμα σε άλλο μέσω σωληνώσεων και ανοιγμάτων σε κοινόχρηστους τοίχους.

Πού κρύβονται

Οι κατσαρίδες είναι εξαιρετικές στο να κρύβονται, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό τους. Προτιμούν στενές σχισμές και ρωγμές, καθώς και σκοτεινά, προστατευμένα σημεία μέσα στο σπίτι.

Συχνά εντοπίζονται πίσω από το ψυγείο, κάτω από τον νεροχύτη και μέσα σε σκοτεινά συρτάρια ή ντουλάπια. Αναζητούν τροφή κυρίως τη νύχτα και μπορούν να τραφούν με μεγάλη ποικιλία τροφίμων, αλλά και με μη βρώσιμα υλικά. Αυτό τους επιτρέπει να επιβιώνουν ακόμη και σε σπίτια που καθαρίζονται τακτικά.

Πώς να προλάβετε την εμφάνισή τους

Η πρόληψη και η συνεχής παρακολούθηση είναι καθοριστικές για να αποφευχθεί μια σοβαρή προσβολή από κατσαρίδες.

Τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται σε καλά κλεισμένα δοχεία, ενώ τα μπολ των κατοικίδιων καλό είναι να παραμένουν καλυμμένα. Παράλληλα, οι εστίες της κουζίνας, οι πάγκοι και τα δάπεδα πρέπει να διατηρούνται καθαρά από λίπη και υπολείμματα τροφών.

Σημαντικό είναι επίσης να επισκευάζονται άμεσα τυχόν διαρροές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και να σφραγίζονται ρωγμές και ανοίγματα γύρω από πόρτες, παράθυρα και άλλα σημεία του σπιτιού.

Ο τακτικός έλεγχος για ενδείξεις παρουσίας κατσαρίδων, όπως αυγά και περιττώματα, μπορεί να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του προβλήματος.

Τι να κάνετε σε περίπτωση προσβολής

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή, το πρώτο βήμα είναι να προσδιοριστεί το είδος της κατσαρίδας που υπάρχει στο σπίτι. Η σωστή αναγνώριση βοηθά στην κατανόηση της βιολογίας και της συμπεριφοράς του εντόμου, αλλά και στον εντοπισμό της πιθανής πηγής της προσβολής.

Στη συνέχεια, πρέπει να εντοπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες ενεργές κρυψώνες, με έμφαση σε ζεστά σημεία που έχουν πρόσβαση σε νερό. Οι κολλητικές παγίδες μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό περιοχών με έντονη δραστηριότητα.

Παράλληλα, χρειάζεται να συνεχιστούν τα μέτρα πρόληψης και παρακολούθησης, ώστε το σπίτι να γίνει λιγότερο φιλόξενο για τα έντομα. Η απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων και ακαταστασίας είναι επίσης σημαντική, καθώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κρυψώνες ή χώροι αναπαραγωγής.

Αν επιλεγεί η χρήση εντομοκτόνων, συνιστάται να προτιμώνται αρχικά οι λιγότερο τοξικές επιλογές. Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά και να ακολουθούνται πιστά.

Με πληροφορίες από npic.orst.edu.